Новосибирцы собрались в Нарымском сквере, чтобы помянуть Конституцию

В эту субботу, 14 декабря, в Нарымском сквере проходит митинг «памяти Конституции». Организаторы считают, что многие базовые положения этого документа сегодня в России не выполняются.
Митинг организован партией «Яблоко» и проходит на центральной аллее Нарымского сквера, сразу под лестницей, ведущей к улице Челюскинцев. По оценкам НГС, в нем принимают участие порядка 30 человек. Прежде всего это активисты самого «Яблока», а также представители «Либертарианской партии» и партии «Зелёные».
Необходимость проведения митинга один из организаторов митинга Дмитрий Холявченко объяснил тем, что «Конституция превратилась в фикцию».
— Нас особенно беспокоит фактическое уничтожение заложенного в Конституцию изначально местного самоуправления, поскольку сегодня его органы оказались фактически встроенными в вертикаль власти. Почти ничего не осталось и от федерализма — мы видим диктат Москвы во всем, от политики до налоговой системы, — говорит Холявченко.
Митинг приурочен к празднику День Конституции, который отмечается 12 декабря. Однако организаторы решили его провести сегодня, потому что «это ближайший к этой дате выходной день».
Нарымский сквер стал частым местом проведения митингов. Протестующих здесь не видно никому, кроме гуляющих в парке, так что, по сути, они выступают друг перед другом. В минувшие выходные, например, здесь проходила акция протеста против повышения цен на общественном транспорте. Но и она не привлекла большого количества участников.