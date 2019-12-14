Новосибирцы собрались в Нарымском сквере, чтобы помянуть Конституцию

В эту субботу, 14 декабря, в Нарымском сквере проходит митинг «памяти Конституции». Организаторы считают, что многие базовые положения этого документа сегодня в России не выполняются.



Митинг организован партией «Яблоко» и проходит на центральной аллее Нарымского сквера, сразу под лестницей, ведущей к улице Челюскинцев. По оценкам НГС, в нем принимают участие порядка 30 человек. Прежде всего это активисты самого «Яблока», а также представители «Либертарианской партии» и партии «Зелёные».



Необходимость проведения митинга один из организаторов митинга Дмитрий Холявченко объяснил тем, что «Конституция превратилась в фикцию».

