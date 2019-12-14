14 декабря суббота
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Город

Новосибирцы собрались в Нарымском сквере, чтобы помянуть Конституцию

Организаторы считают, что этот базовый документ фактически перестал действовать

594
27 Обсудить

Поделиться

Митинг организован у подножия лестницы, ведущей на улицу Челюскинцев

Митинг организован у подножия лестницы, ведущей на улицу Челюскинцев

В эту субботу, 14 декабря, в Нарымском сквере проходит митинг «памяти Конституции». Организаторы считают, что многие базовые положения этого документа сегодня в России не выполняются.

Митинг организован партией «Яблоко» и проходит на центральной аллее Нарымского сквера, сразу под лестницей, ведущей к улице Челюскинцев. По оценкам НГС, в нем принимают участие порядка 30 человек. Прежде всего это активисты самого «Яблока», а также представители «Либертарианской партии» и партии «Зелёные».

Необходимость проведения митинга один из организаторов митинга Дмитрий Холявченко объяснил тем, что «Конституция превратилась в фикцию».

— Нас особенно беспокоит фактическое уничтожение заложенного в Конституцию изначально местного самоуправления, поскольку сегодня его органы оказались фактически встроенными в вертикаль власти. Почти ничего не осталось и от федерализма — мы видим диктат Москвы во всем, от политики до налоговой системы, — говорит Холявченко.

Митинг приурочен к празднику День Конституции, который отмечается 12 декабря. Однако организаторы решили его провести сегодня, потому что «это ближайший к этой дате выходной день».

Нарымский сквер стал частым местом проведения митингов. Протестующих здесь не видно никому, кроме гуляющих в парке, так что, по сути, они выступают друг перед другом. В минувшие выходные, например, здесь проходила акция протеста против повышения цен на общественном транспорте. Но и она не привлекла большого количества участников. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

МитингКонституция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (27)

Гость
14 дек 2019 в 15:15

Мое мнение надо жестко пресекать такие акции. Они вводят людей в заблуждение.

Гость
14 дек 2019 в 15:21

Здорово смотреть на тех, кто пишет это "бред" и тд... Сами в жизни нули с затянутыми поясами.

Фото пользователя
14 дек 2019 в 15:21

Тупняк какой-то, лучше бы дома остались борщи варить...