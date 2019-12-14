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Происшествия

В Ленинском районе такси взял на таран патрульный автомобиль ДПС

Обе машины пострадали, но обошлось без жертв

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Полицейским не пришлось далеко ехать, чтобы оформить очередное ДТП

Полицейским не пришлось далеко ехать, чтобы оформить очередное ДТП

Курьезное ДТП произошло в Ленинском районе на пересечении улиц Большой и Дивногорской. Автомобиль с логотипом оператора такси «Ситимобил» врезался в патрульную машину ДПС.

О происшествии сообщил подписчик паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте». Редкий случай, когда жертвы ДТП смогли сами его и оформить.

По информации «АСТ-54», машина «Ситимобил» двигалась по улице Большой в сторону Клубной и на регулируемом перекрёстке врезалась в правый бок патрульной Daewoo Nexia. Полицейская машина в этот момент выполняла разворот. В результате удара у такси оказался разбит бампер, а у патрульной машины серьезно помяты двери.

По свидетельству очевидцев, пострадавших в аварии нет.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Вчера инспекторы ДПС тоже попали в аварию, когда ехали оформлять другое ДТП. 

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ДТП«Ситимобил»ДПС
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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
14 дек 2019 в 14:22

Виноват водитель такси. Я служил поэтому знаю о чем говорю.

Фото пользователя
14 дек 2019 в 14:21

Попал таксист.