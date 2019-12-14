Полиция задержала предполагаемого преступника, который нанес своей гостье ножевое ранение в живот. До этого они вместе выпивали, но внезапно поссорились.



Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Сначала в 1-ю Городскую клиническую больницу бригадой скорой помощи из квартиры жилого дома по улице Союза Молодежи была доставлена 47-летняя женщина с ножевым ранением брюшной полости.



Медики вызвали полицию и выехавший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, с которым пострадавшая накануне распивала спиртные напитки. В какой-то момент вечер перестал быть томным, и хозяин схватился за нож. Следственно-оперативной группой в квартире были зафиксированы следы крови и изъято орудие преступления.

