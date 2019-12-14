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Происшествия

Романтический вечер закончился поножовщиной — сибиряк напал на свою гостью, но был вскоре задержан

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Повздорив с гостьей, житель Новосибирска схватился за нож

Повздорив с гостьей, житель Новосибирска схватился за нож

Полиция задержала предполагаемого преступника, который нанес своей гостье ножевое ранение в живот. До этого они вместе выпивали, но внезапно поссорились.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Сначала в 1-ю Городскую клиническую больницу бригадой скорой помощи из квартиры жилого дома по улице Союза Молодежи была доставлена 47-летняя женщина с ножевым ранением брюшной полости.

Медики вызвали полицию и выехавший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, с которым пострадавшая накануне распивала спиртные напитки. В какой-то момент вечер перестал быть томным, и хозяин схватился за нож. Следственно-оперативной группой в квартире были зафиксированы следы крови и изъято орудие преступления.

Теперь в отношении ранее не судимого горячего сибиряка возбуждено уголовное дело по второй части ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В конце ноября новосибирские полицейские задержали подозреваемого в налёте на салон сотовой связи: во время нападения пострадала продавец. Преступник тоже был вооружён ножом.

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поножовщина
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
14 дек 2019 в 12:30

Как достала эта пьянь. Сделать бухло по талонам? - Не, не надо. Прибыльный Бизнес.

Фото пользователя
14 дек 2019 в 12:38

"Стас Соколов". Иди уже о хинкалиях пиши.

Фото пользователя
14 дек 2019 в 12:35

а чего он хотел от 47 летней дамы то??.надо было 37 летнюю приглашать))...а с другой стороны, под градусом, какая разница?? в таком состоянии для мужчины, все женщины на одно лицо...расплывчатое...