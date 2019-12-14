«Жигули» и Toyota сошлись в лобовом — водитель погибла, ещё два человека оказались в больнице

Все пострадавшие в аварии находились в ВАЗ-2104

Утром в эту субботу, 14 декабря, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области, около 8:20 автомобили ВАЗ-2104 и Toyota Town Ace совершили лобовое столкновение на автодороге, ведущей от трассы Р-256 в направлении Сузуна.



По предварительной информации, в результате дорожной аварии на месте скончалась женщина 1982 года рождения, управлявшая «Жигулями», а двое ее пассажиров получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

