«Жигули» и Toyota сошлись в лобовом — водитель погибла, ещё два человека оказались в больнице

Утром в эту субботу, 14 декабря, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области, около 8:20 автомобили ВАЗ-2104 и Toyota Town Ace совершили лобовое столкновение на автодороге, ведущей от трассы Р-256 в направлении Сузуна.
По предварительной информации, в результате дорожной аварии на месте скончалась женщина 1982 года рождения, управлявшая «Жигулями», а двое ее пассажиров получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Накануне вечером, 13 декабря, под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и «Тойота-Пробокс» — грузовой фургон получил значительные повреждения, но тогда обошлось без жертв.
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