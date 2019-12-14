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Происшествия

«Жигули» и Toyota сошлись в лобовом — водитель погибла, ещё два человека оказались в больнице

ДТП произошло в Черепановском районе по дороге в Сузун

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Все пострадавшие в аварии находились в&nbsp;ВАЗ-2104

Все пострадавшие в аварии находились в ВАЗ-2104

Утром в эту субботу, 14 декабря, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Один человек погиб, двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Новосибирской области, около 8:20 автомобили ВАЗ-2104 и Toyota Town Ace совершили лобовое столкновение на автодороге, ведущей от трассы Р-256 в направлении Сузуна.

По предварительной информации, в результате дорожной аварии на месте скончалась женщина 1982 года рождения, управлявшая «Жигулями», а двое ее пассажиров получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Накануне вечером, 13 декабря, под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и «Тойота-Пробокс» — грузовой фургон получил значительные повреждения, но тогда обошлось без жертв.

Вы стали очевидцем этой аварии? У вас есть фото или видео с места происшествия? Вам известна личность погибшей женщины? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Telegram, Viber на номер 8-982-781-74-07.

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ДТПсмертельная аварияЧерепановский район
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КОММЕНТАРИИ (6)

14 дек 2019 в 12:06

Очередной японопрулехлам вылез на встречку чтобы посмотреть что там впереди, просто чтобы посмотреть.

Джонни Ву
14 дек 2019 в 12:19

Это Вам не в пробке в нске стоять и хамить,подрезать, в телефоне ковыряться, скорость ошибок не прощает.

Гость
14 дек 2019 в 11:40

НГС ... найди незаконченное предложение в своей статье