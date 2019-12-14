В Октябрьском районе загорелся подвал в жилом доме

Вечером 14 декабря в Октябрьском районе Новосибирска загорелся подвал в пятиэтажке. Возгорание произошло в доме
— Первая заявка поступила в 22:16, жильцы жаловались на запах гари в подъезде и на улице. Признаков пожара и задымления изначально не было. Вторая заявка — в 22:40, сообщили, что горит подвал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.
Причины возгорания в подвале жилого дома устанавливаются.
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Подвал в доме
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