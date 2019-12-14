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Происшествия

В Октябрьском районе загорелся подвал в жилом доме

Пожар случился Гурьевской улице

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При возгорании никто не пострадал

При возгорании никто не пострадал

Вечером 14 декабря в Октябрьском районе Новосибирска загорелся подвал в пятиэтажке. Возгорание произошло в доме № 33 на улице Гурьевской.

— Первая заявка поступила в 22:16, жильцы жаловались на запах гари в подъезде и на улице. Признаков пожара и задымления изначально не было. Вторая заявка — в 22:40, сообщили, что горит подвал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112. 

Причины возгорания в подвале жилого дома устанавливаются.

Если вы знаете другие подробности этого пожара или его причины, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Подвал в доме № 33 на улице Гурьевской горит уже не в первый раз. В октябре 2018 года огнём были повреждены хозяйственные кладовые на площади 15 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 26 человек.

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пожаргорит подвалОктябрьский район
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
14 дек 2019 в 00:57

Потому что у чопа зона ответственности богаткова.

с богаткова
14 дек 2019 в 00:41

На Богаткова пожаров не бывает.

Фото пользователя
14 дек 2019 в 00:41

Мне уже доложили. Но до Богаткова далеко.