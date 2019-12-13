«Ей 86 лет, она дезориентирована в пространстве», — волонтёры просят помощи в поисках пенсионерки

В Новосибирске поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшую 86-летнюю жительницу Советского района (ОбьГЭС), которая 11 декабря вышла из дома и не вернулась. Пенсионерка живёт одна, родственники навещают её ежедневно.

— Устанавливается местонахождение Сметаниной Анны Васильевны, 1932 года рождения. Когда к ней приехали родственники, то обнаружили, что квартира пустая. В силу возрастных изменений и ряда заболеваний бабушка дезориентирована в пространстве: может не помнить своего имени, адреса, года рождения. На данный момент мы отрабатываем свидетельство, которое говорит о том, что сегодня около 16 часов её видели в метрополитене, уже собираем экипажи на патрулирование станций метро. Сейчас идет просмотр камер видеонаблюдения, чтобы обнаружить местонахождение бабушки. Есть фотография с одной из камер. Наша задача — оповестить людей, может быть, кто-то будет ехать в метро и узнает бабушку, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.