«Ей 86 лет, она дезориентирована в пространстве», — волонтёры просят помощи в поисках пенсионерки

В Новосибирске поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшую 86-летнюю жительницу Советского района (ОбьГЭС), которая 11 декабря вышла из дома и не вернулась. Пенсионерка живёт одна, родственники навещают её ежедневно.
— Устанавливается местонахождение Сметаниной Анны Васильевны, 1932 года рождения. Когда к ней приехали родственники, то обнаружили, что квартира пустая. В силу возрастных изменений и ряда заболеваний бабушка дезориентирована в пространстве: может не помнить своего имени, адреса, года рождения. На данный момент мы отрабатываем свидетельство, которое говорит о том, что сегодня около 16 часов её видели в метрополитене, уже собираем экипажи на патрулирование станций метро. Сейчас идет просмотр камер видеонаблюдения, чтобы обнаружить местонахождение бабушки. Есть фотография с одной из камер. Наша задача — оповестить людей, может быть, кто-то будет ехать в метро и узнает бабушку, — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Приметы пропавшей: рост 140 см, худощавое телосложение, глаза карие, короткие седые волосы. Уточняется, что женщина была одета в красную куртку с белыми вставками, красные болоньевые штаны, белые дутые сапоги с чёрным мехом, чёрную шапку.
Всех, кто видел пропавшую пенсионерку, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–54–52.
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В ноябре в Бердской больнице в реанимации умер Олег Слюдкин, бывший доцент НГУ. Он ушёл из дома и пропал, после этого поисковый отряд «Лиза Алерт» искал мужчину до полуночи.