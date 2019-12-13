В Новосибирске появилась информация об очередном суициде школьника

Ученик одной из школ Ленинского района Новосибирска покончил с собой — такую информацию в редакцию НГС сообщил читатель. По его словам, мальчик совершил это после того, как родителей вызвали в школу из-за его участия в краже шоколада из супермаркета.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт произошедшей трагедии. В департаменте образования на официальный запрос НГС ответили, что это произошло вне школы.

— События, описанные в запросе, произошли вне образовательной организации. Статья 23 Конституции РФ определяет право человека на неприкосновенность, личную и семейную тайну, а также защиту своей чести и доброго имени. Без согласия гражданина не допускается распространение аспектов частной жизни, предусмотренных статьей 152.2 Гражданского кодекса РФ. За нарушение неприкосновенности частной жизни гражданина предусмотрена уголовная ответственность (статья 137 Уголовного кодекса РФ). В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия, — говорится в ответе департамента образования мэрии Новосибирска.