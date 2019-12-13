Директора школы обвинили в распространении детского порно. НГС нашел маму одной из пострадавших девочек

В отношении директора одной из школ Советского района возбудили уголовное дело — мужчину подозревают в преступлении по статье «Распространение детской порнографии» (п. «а» ч. 2 статьи 242.1 УК РФ). Ранее эту информацию НГС подтвердили в пресс-центре мэрии. Рассказываем, что еще удалось выяснить об этом скандальном деле.
«Готовится обвинительное заключение»
По словам помощника прокурора Алексея Пасюка, уголовное дело в отношении директора одной из школ «за совершение тяжкого преступления против общественной нравственности» действительно возбуждено и расследуется.
— Распространение порнографии с изображением лиц, не достигших возраста 14 лет, — конкретизировал он. — Вместе с тем, указанный руководитель с нарушением требований ФЗ «Об образовании» и трудового законодательства 5 ноября этого года был допущен работодателем к осуществлению трудовой деятельности.
После того, как прокуратура внесла представление начальнику департамента образования, директора отстранили работы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
— По этому уголовному делу предварительное следствие уже закончено и решается вопрос об утверждении обвинительного заключения, — добавил Алексей Пасюк.
В чём именно обвиняют директора
По данным источника НГС, руководитель делал коллажи порнографического содержания — добавлял на картинки лица учеников другого учебного заведения, а затем обрабатывал изображения в графических редакторах. Эти коллажи он отправлял родителям школьников.
«Информация в листовках отвратительная»
После того, как об уголовном деле стало известно СМИ, в соцсетях стала распространяться информация, что речь идёт о вечерней школе № 35. В самой школе № 35 инцидент отказались комментировать и пояснили, что самого директора на месте нет, его обязанности исполняет Артём Олейников. Связаться с директором напрямую корреспонденту НГС не удалось, но мы готовы рассказать его версию (телефон редакции 8 923 157–00–00).
НГС нашел маму одной из пострадавших девочек. По словам женщины, в 2017 году она получила листовку с порнографическим содержанием, там же фигурировала фамилия её дочери. На тот момент девочка училась в другой школе, не в № 35-й.
— Информация в этих листовках, мягко говоря, отвратительная, у человека явно с фантазией интимного характера не всё в порядке, — вспоминает мама школьницы.
В октябре следователи вызывали её на допрос по этому делу, там женщина ознакомилась с листовками, которые рассылал родителям детей директор школы.
— Конкретная фамилия на допросе не звучала, но мне сказали, что под домашним арестом директор 35-й школы. А я его знаю, — уточнила мама пострадавшей ученицы.
Ученики самой вечерней школы характеризуют директора как зажатого человека, неконфликтного, «с тихим голосом».
— Знаю, что года два назад у него был конфликт с учеником. А 1 сентября, когда я перевёлся в эту школу, директор пришёл в школу с фингалом под глазом, — рассказал один из учеников.
У вас есть важная информация по этому делу? Вы или ваши знакомые — в числе пострадавших? Или, напротив, вы выступаете на стороне обвиняемого директора? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по телефону 8 923 157–00–00. Можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram.