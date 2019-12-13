Директора школы обвинили в распространении детского порно. НГС нашел маму одной из пострадавших девочек

Директора школы обвиняют в распространении порнографии с участием лиц, которые не достигли 14 лет Фото: Густаво Зырянов

В отношении директора одной из школ Советского района возбудили уголовное дело — мужчину подозревают в преступлении по статье «Распространение детской порнографии» (п. «а» ч. 2 статьи 242.1 УК РФ). Ранее эту информацию НГС подтвердили в пресс-центре мэрии. Рассказываем, что еще удалось выяснить об этом скандальном деле. «Готовится обвинительное заключение»

По словам помощника прокурора Алексея Пасюка, уголовное дело в отношении директора одной из школ «за совершение тяжкого преступления против общественной нравственности» действительно возбуждено и расследуется.



— Распространение порнографии с изображением лиц, не достигших возраста 14 лет, — конкретизировал он. — Вместе с тем, указанный руководитель с нарушением требований ФЗ «Об образовании» и трудового законодательства 5 ноября этого года был допущен работодателем к осуществлению трудовой деятельности.

После того, как прокуратура внесла представление начальнику департамента образования, директора отстранили работы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

— По этому уголовному делу предварительное следствие уже закончено и решается вопрос об утверждении обвинительного заключения, — добавил Алексей Пасюк. В чём именно обвиняют директора По данным источника НГС, руководитель делал коллажи порнографического содержания — добавлял на картинки лица учеников другого учебного заведения, а затем обрабатывал изображения в графических редакторах. Эти коллажи он отправлял родителям школьников.

«Информация в листовках отвратительная»

После того, как об уголовном деле стало известно СМИ, в соцсетях стала распространяться информация, что речь идёт о вечерней школе № 35. В самой школе № 35 инцидент отказались комментировать и пояснили, что самого директора на месте нет, его обязанности исполняет Артём Олейников. Связаться с директором напрямую корреспонденту НГС не удалось, но мы готовы рассказать его версию (телефон редакции 8 923 157–00–00).