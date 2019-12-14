«Яндекс.Такси» пообещал вернуть обманутому новосибирцу деньги, но жертв оказалось больше

История с новосибирцем, у которого с банковской карты мошенники сняли 3000 рублей, воспользовавшись сервисом Яндекс.Такси, завершилась благополучно. Яндекс.Такси признало ошибку. «Списанные деньги вернутся на счёт в срок, установленный банком» — говорится в сообщении от сервиса.
После публикации истории в редакцию НГС обратилась еще жительница Новосибирска, пострадавшая от аналогичного мошенничества в сентябре этого года. И денег своих она пока так и не получила.
6 сентября, по словам сибирячки, злоумышленники взломали её почтовый ящик на Яндексе (узнала она об этом только позже) и уже на следующий к ней пришло первое СМС о списании денег с банковской карты. Затем последовали ещё несколько — у девушки к аккаунту были привязаны сразу три карты разных банков. Всего было списано 11 800 рублей, поездки, якобы, были совершены в Сочи, Адлере, Москве, Санкт Петербурге и Новосибирске.
Большую часть денег удалось вернуть — Сбербанк и банк «Левобережный» отменили транзакции после обращения к ним напрямую. Общая сумма потерь оказалась сравнительно небольшой — 1050 рублей, которые мошенники списали со счета в банке «Открытие» (там отказали в отмене транзакции).
— В Яндекс.Такси обращалась неоднократно, но в ответ слышала — мы разбираемся. Даже звонка с объяснениями не получила. Из полиции пришла отписка, — разводит руками пострадавшая от мошенников.
Возможность привязать банковскую карту к аккаунту в сервисе такси упрощает оплату (пользователю не нужно возить с собой наличные). Однако, как выясняется, это несет дополнительные риски. О том, как не стать жертвой мошенников (не только при пользовании сервисами такси) можно почитать в материале, где советы даёт молодой человек, укравший с банковских карт 430 тысяч рублей.