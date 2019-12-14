«Яндекс.Такси» пообещал вернуть обманутому новосибирцу деньги, но жертв оказалось больше

История с новосибирцем, у которого с банковской карты мошенники сняли 3000 рублей, воспользовавшись сервисом Яндекс.Такси, завершилась благополучно. Яндекс.Такси признало ошибку. «Списанные деньги вернутся на счёт в срок, установленный банком» — говорится в сообщении от сервиса.



После публикации истории в редакцию НГС обратилась еще жительница Новосибирска, пострадавшая от аналогичного мошенничества в сентябре этого года. И денег своих она пока так и не получила.



6 сентября, по словам сибирячки, злоумышленники взломали её почтовый ящик на Яндексе (узнала она об этом только позже) и уже на следующий к ней пришло первое СМС о списании денег с банковской карты. Затем последовали ещё несколько — у девушки к аккаунту были привязаны сразу три карты разных банков. Всего было списано 11 800 рублей, поездки, якобы, были совершены в Сочи, Адлере, Москве, Санкт Петербурге и Новосибирске.

