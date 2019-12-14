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Криминал

«Яндекс.Такси» пообещал вернуть обманутому новосибирцу деньги, но жертв оказалось больше

В НГС обратилась девушка, у которой через сервис украли почти 12 000 рублей

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Удобство оплаты такси может обернуться неожиданными проблемами&nbsp;

Удобство оплаты такси может обернуться неожиданными проблемами 

История с новосибирцем, у которого с банковской карты мошенники сняли 3000 рублей, воспользовавшись сервисом Яндекс.Такси, завершилась благополучно. Яндекс.Такси признало ошибку. «Списанные деньги вернутся на счёт в срок, установленный банком» — говорится в сообщении от сервиса.

После публикации истории в редакцию НГС обратилась еще жительница Новосибирска, пострадавшая от аналогичного мошенничества в сентябре этого года. И денег своих она пока так и не получила.

6 сентября, по словам сибирячки, злоумышленники взломали её почтовый ящик на Яндексе (узнала она об этом только позже) и уже на следующий к ней пришло первое СМС о списании денег с банковской карты. Затем последовали ещё несколько — у девушки к аккаунту были привязаны сразу три карты разных банков. Всего было списано 11 800 рублей, поездки, якобы, были совершены в Сочи, Адлере, Москве, Санкт Петербурге и Новосибирске.

Мошенники не только списали деньги за несуществующую поездку, но и заплатили себе щедрые чаевые

Мошенники не только списали деньги за несуществующую поездку, но и заплатили себе щедрые чаевые

Большую часть денег удалось вернуть — Сбербанк и банк «Левобережный» отменили транзакции после обращения к ним напрямую. Общая сумма потерь оказалась сравнительно небольшой — 1050 рублей, которые мошенники списали со счета в банке «Открытие» (там отказали в отмене транзакции).

— В Яндекс.Такси обращалась неоднократно, но в ответ слышала — мы разбираемся. Даже звонка с объяснениями не получила. Из полиции пришла отписка, — разводит руками пострадавшая от мошенников.

Возможность привязать банковскую карту к аккаунту в сервисе такси упрощает оплату (пользователю не нужно возить с собой наличные). Однако, как выясняется, это несет дополнительные риски. О том, как не стать жертвой мошенников (не только при пользовании сервисами такси) можно почитать в материале, где советы даёт молодой человек, укравший с банковских карт 430 тысяч рублей. 

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«Яндекс.Такси»
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КОММЕНТАРИИ (9)

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14 дек 2019 в 10:44

Здорово, что Ситимобил пришёл в Новосиб. Машины свежее, ценник приятней. Достал уже всех этот Яндекс

Алекс
14 дек 2019 в 10:37

нечего карты банковские привязывать к различным сервисам. тем более хранить на этих картах деньги.

Дастер
14 дек 2019 в 10:52

Давно перестал пользоваться яндексом, пользуюсь Гуглом. Они намного лучше.👍