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Дороги и транспорт

Пробки в Новосибирске достигли 10-балльной отметки

Водителям трудно проехать по основным магистралям города

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Движение затруднено на основных магистралях города&nbsp;

Движение затруднено на основных магистралях города 


Новосибирск сегодня вечером 13 декабря сковали десятибалльные пробки — такие показатели выдали оба популярных городских сервиса.

И сервис «Яндекс.Пробки», и 2Gis оценивают дорожную обстановку в 10 баллов.

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

На левом берегу движение практически встало на улицах: Немировича-Данченко, Станционной, Сибиряков-Гвардейцев и Димитровском и Октябрьском мостах.

На правом берегу движение затруднено на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, Ипподромской магистрали, на улицах Кирова и Большевистской.

2Gis оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

2Gis оценивает дорожную ситуацию на 10 баллов

Сегодня в Новосибирске целый день была тяжелая ситуация на дорогах. Из-за сильного снегопада случился транспортный коллапс — свои недовольства и шутки водители оставляли в комментариях на картах 2ГИС и «Яндекс»

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пробки
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КОММЕНТАРИИ (3)

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13 дек 2019 в 18:07

Если мэрия не начнет чистить дороги, то такая картина будет круглые сутки, а не только утром и вечером.