Пробки в Новосибирске достигли 10-балльной отметки

Новосибирск сегодня вечером 13 декабря сковали десятибалльные пробки — такие показатели выдали оба популярных городских сервиса.
И сервис «Яндекс.Пробки», и 2Gis оценивают дорожную обстановку в 10 баллов.
На левом берегу движение практически встало на улицах: Немировича-Данченко, Станционной, Сибиряков-Гвардейцев и Димитровском и Октябрьском мостах.
На правом берегу движение затруднено на Красном проспекте, Вокзальной магистрали, Ипподромской магистрали, на улицах Кирова и Большевистской.
Сегодня в Новосибирске целый день была тяжелая ситуация на дорогах. Из-за сильного снегопада случился транспортный коллапс — свои недовольства и шутки водители оставляли в комментариях на картах 2ГИС и «Яндекс».