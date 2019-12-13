На ГЭС объяснили, зачем обтянули дамбу колючей проволокой

— Возведение ограждения на правобережной земляной плотине Новосибирской ГЭС обусловлено требованиями органа государственного контроля — Управления Росгвардии по Новосибирской области к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, — рассказали в пресс-службе Новосибирской ГЭС (филиала ПАО «РусГидро»).

Фото установки забора вдоль дамбы в редакцию НГС прислал читатель. Его обеспокоило то, что за колючей проволокой окажется «одно из самых красивых мест Новосибирска, куда приезжают, чтобы любоваться закатами».

На Новосибирской ГЭС объяснили, зачем на дамбе монтируют большой забор с колючей проволокой.

В пресс-службе уточнили, что эти требования прописаны в постановлении Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

Устанавливать забор со стороны нижнего бьефа рабочие начали ещё в сентябре, а закончить планируют в конце декабря 2020 года.

— Ограждение будет возводится по всей длине плотины, его протяженность составит три километра. В дальнейшем планируется возведение ограждения и с противоположной стороны плотины в период с марта по декабрь 2020 года, — пояснили на ГЭС.

Если вас озадачили какие-либо процессы в Новосибирске или удивило что-то из происходящего в городе, задайте вопрос НГС. На самые интересные вопросы мы найдём ответы. Пишите нам по телефону 8 923 157–00–00 через WhatsApp, Viber, Telegram.