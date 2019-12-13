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На ГЭС объяснили, зачем обтянули дамбу колючей проволокой

Скоро такой забор поставят и с другой стороны плотины

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Поверх ограждения натягивают колючую проволоку

Поверх ограждения натягивают колючую проволоку

На Новосибирской ГЭС объяснили, зачем на дамбе монтируют большой забор с колючей проволокой.

Фото установки забора вдоль дамбы в редакцию НГС прислал читатель. Его обеспокоило то, что за колючей проволокой окажется «одно из самых красивых мест Новосибирска, куда приезжают, чтобы любоваться закатами». 

— Возведение ограждения на правобережной земляной плотине Новосибирской ГЭС обусловлено требованиями органа государственного контроля — Управления Росгвардии по Новосибирской области к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, — рассказали в пресс-службе Новосибирской ГЭС (филиала ПАО «РусГидро»).

В пресс-службе уточнили, что эти требования прописаны в постановлении Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». 

Устанавливать забор со стороны нижнего бьефа рабочие начали ещё в сентябре, а закончить планируют в конце декабря 2020 года. 

— Ограждение будет возводится по всей длине плотины, его протяженность составит три километра. В дальнейшем планируется возведение ограждения и с противоположной стороны плотины в период с марта по декабрь 2020 года, — пояснили на ГЭС.

Если вас озадачили какие-либо процессы в Новосибирске или удивило что-то из происходящего в городе, задайте вопрос НГС. На самые интересные вопросы мы найдём ответы. Пишите нам по телефону 8 923 157–00–00 через WhatsApp, Viber, Telegram.

Забор поставят по всей длине плотины — он протянется на три километра

Забор поставят по всей длине плотины — он протянется на три километра

Горожане опасаются, что из-за высокого ограждения не будет видно красивых закатов

Горожане опасаются, что из-за высокого ограждения не будет видно красивых закатов

Ставить забор начали в сентябре

Ставить забор начали в сентябре

Установку начали из соображений&nbsp;безопасности&nbsp;— этого потребовала Росгвардия

Установку начали из соображений безопасности — этого потребовала Росгвардия

В следующем году огородят и противоположную сторону плотины<br><br>

В следующем году огородят и противоположную сторону плотины

В октябре Новосибирск прогремел на всю страну из-за длинного невзрачного заборчика на улице 25 лет Октября, который почему-то поставили впритык к другому забору. После этого НГС нашёл ещё несколько примеров бессмысленных ограждений, которые многие новосибирцы уже даже перестали замечать. 

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Новосибирская ГЭСзаборы Новосибирска
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КОММЕНТАРИИ (22)

13 дек 2019 в 20:40

Ну если без эмоций, то как террористы могут навредить дамбе? По ней крылатыми ракетами надо лупить чтобы ее прорвало...

13 дек 2019 в 20:47

А автоматчики с собаками будут стоять, чтоб одно из самых живописных мест, стало как можно больше похожим на тюрьму?

13 дек 2019 в 20:37

Вот дурь то... Печально все это.