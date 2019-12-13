На ГЭС объяснили, зачем обтянули дамбу колючей проволокой

На Новосибирской ГЭС объяснили, зачем на дамбе монтируют большой забор с колючей проволокой.
Фото установки забора вдоль дамбы в редакцию НГС прислал читатель. Его обеспокоило то, что за колючей проволокой окажется «одно из самых красивых мест Новосибирска, куда приезжают, чтобы любоваться закатами».
— Возведение ограждения на правобережной земляной плотине Новосибирской ГЭС обусловлено требованиями органа государственного контроля — Управления Росгвардии по Новосибирской области к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, — рассказали в пресс-службе Новосибирской ГЭС (филиала ПАО «РусГидро»).
В пресс-службе уточнили, что эти требования прописаны в постановлении Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года
Устанавливать забор со стороны нижнего бьефа рабочие начали ещё в сентябре, а закончить планируют в конце декабря 2020 года.
— Ограждение будет возводится по всей длине плотины, его протяженность составит три километра. В дальнейшем планируется возведение ограждения и с противоположной стороны плотины в период с марта по декабрь 2020 года, — пояснили на ГЭС.
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В октябре Новосибирск прогремел на всю страну из-за длинного невзрачного заборчика на улице 25 лет Октября, который почему-то поставили впритык к другому забору. После этого НГС нашёл ещё несколько примеров бессмысленных ограждений, которые многие новосибирцы уже даже перестали замечать.