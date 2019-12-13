«Не платят с сентября»: новосибирские компании грозят подать в суд на сервис ClassBoom

В Новосибирске несколько компаний заявили, что сервис ClassBoom, единый абонемент в фитнес-клубы и салоны красоты, с сентября не оплачивает их услуги. Теперь некоторые предприниматели больше не принимают у себя клиентов сервиса и готовятся идти в суд, чтобы вернуть деньги за уже оказанные услуги.
Сервис ClassBoom в Новосибирске появился в апреле 2016 года. Сейчас в абонемент на месяц входит посещение трёх занятий в фитнес-клубах и спортивных студиях, которые подключены к системе. Также сервис предлагает своим клиентам сниженные цены в различные салоны красоты и некоторые медцентры.
— У нас медицинские центры «Сибирское здоровье», там услуги массажа предоставляются, и с ClassBoom был договор на сотрудничество. С сентября месяца сложилась такая ситуация, что вот сначала вроде шли на контакт, но задолженность там образовалась и деньги никаким образом не перечислялись. Сейчас уже вообще никто нигде не доступен, то есть полностью все пропали куда-то. Партнёров тоже несколько мы обзвонили, именно фитнес-залов, — практически ситуация у всех одинаковая, — рассказал корреспонденту НГС директор компании «Сибирское здоровье» Антон Новиков.
Компания отключилась от сервиса. Директор добавил, что планирует обращаться в суд за взысканием задолженности — она составляет около 50 тысяч рублей.
Отказались принимать пользователей и в экстрим-центре Coober MAX.
— Если говорить конкретно о системе ClassBoom, то они в принципе с сентября месяца не платят, поэтому мы просто отказались от них. Ни один номер не доступен, по почте не отвечают. Направили им досудебную претензию вчера. Через десять дней будем подавать исковое заявление, потому что просто не оплачивают, на контакт не идут. За весь период там сумма около 50 тысяч, — рассказал корреспонденту НГС владелец экстрим-центра Coober MAX Константин Сватков.
Сервисом также оказались недовольны и некоторые пользователи. Читательница НГС Галина рассказала, что с апреля в сервисе стали недоступны некоторые популярные фитнес-центры.
— «Экстрим-фитнес» был, по-моему, только до марта. Где-то в апреле «Экстрим-фитнес» пропал. У «ДекаДэнс» пропали занятия где-то с октября, причём это без предупреждения, потому что у них якобы в правилах прописано. Мы менеджеру давай звонить. И она нам сказала: «У нас тут бассейны отпадают все». Особо ничего не осталось, что нас устраивает, — рассказала корреспонденту НГС читательница Галина.
Телефон горячей линии ClassBoom на момент публикации был отключен, но на официальный запрос корреспондента НГС представитель сервиса ответил.
— Компания 3 года исправно выполняла все свои обязательства перед партнёрами, подрядчиками и клиентами. То же самое будет и далее. Все вопросы по оплатам будут закрыты, проект продолжит свое активное развитие, — ответил корреспонденту НГС представитель сервиса ClassBoom.
В июле разгорелся скандал в фитнес-клубе Hammer Fit. Его посетительница пожаловалась в редакцию, на видеокамеры в женской раздевалке — она насчитала десять штук и разместила их фото на сервисе отзывов Flamp. Клуб ответил ей, что всё законно, а сам пост в итоге был удален сервисом. Чуть позже демонтировали и сами камеры.