«Не платят с сентября»: новосибирские компании грозят подать в суд на сервис ClassBoom

Горячая линия сервиса была сегодня отключена Фото: Стас Соколов

В Новосибирске несколько компаний заявили, что сервис ClassBoom, единый абонемент в фитнес-клубы и салоны красоты, с сентября не оплачивает их услуги. Теперь некоторые предприниматели больше не принимают у себя клиентов сервиса и готовятся идти в суд, чтобы вернуть деньги за уже оказанные услуги. Сервис ClassBoom в Новосибирске появился в апреле 2016 года. Сейчас в абонемент на месяц входит посещение трёх занятий в фитнес-клубах и спортивных студиях, которые подключены к системе. Также сервис предлагает своим клиентам сниженные цены в различные салоны красоты и некоторые медцентры.

— У нас медицинские центры «Сибирское здоровье», там услуги массажа предоставляются, и с ClassBoom был договор на сотрудничество. С сентября месяца сложилась такая ситуация, что вот сначала вроде шли на контакт, но задолженность там образовалась и деньги никаким образом не перечислялись. Сейчас уже вообще никто нигде не доступен, то есть полностью все пропали куда-то. Партнёров тоже несколько мы обзвонили, именно фитнес-залов, — практически ситуация у всех одинаковая, — рассказал корреспонденту НГС директор компании «Сибирское здоровье» Антон Новиков. Компания отключилась от сервиса. Директор добавил, что планирует обращаться в суд за взысканием задолженности — она составляет около 50 тысяч рублей. Отказались принимать пользователей и в экстрим-центре Coober MAX. — Если говорить конкретно о системе ClassBoom, то они в принципе с сентября месяца не платят, поэтому мы просто отказались от них. Ни один номер не доступен, по почте не отвечают. Направили им досудебную претензию вчера. Через десять дней будем подавать исковое заявление, потому что просто не оплачивают, на контакт не идут. За весь период там сумма около 50 тысяч, — рассказал корреспонденту НГС владелец экстрим-центра Coober MAX Константин Сватков.