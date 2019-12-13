В заброшенном здании завода открылся лофт с ржавым фасадом и 6-метровыми потолками. Что там внутри

Лофт-проект Ф39 — это бывший завод пластмасс на Фабричной Фото: Ольга Бурлакова

В эту пятницу, 13 декабря, на улице Фабричной официально открыли новый лофт-проект «Фабрика39». Бывший завод пластмасс стал модным зданием с ржавым фасадом, вторым светом и антресолями.

Фабричный стиль подчеркнул фасад из ржавого металла в сочетании с древесными элементами Фото: Ольга Бурлакова

Как описал руководитель проектов управляющей компании «Выбор» Юрий Гельман, лофт-проект Ф39 — это 5200 квадратных метров коммерческих помещений, объединенных общей концепцией: единый архитектурный облик, дизайнерская внутренняя отделка, антресоли и второй свет.

В здании необычно высокие потолки — от 4 до 6 метров, летом заработает терраса на крыше Фото: Ольга Бурлакова

Инвесторы перестроили здание 1948 года постройки на улице Фабричной, 39. В прошлом там находился завод пластмасс, который в 2000-е был брошен и до 2012 года стоял без окон, дверей, отопления и электроэнергии. После реновации объект превратился в лофт Ф39, который уже полноценно функционирует.

Кухня и другие помещения выдержаны в одном стиле Фото: Ольга Бурлакова

Первым этапом реконструкции стало восстановление функций здания: подвели тепло, воду, электроэнергию, вставили окна и начали использовать под склады. В 2018 году его решили полностью реконструировать и переформатировать — он получил новое назначение и превратился в лофт. Здание усилили, переделали фасад, провели внутреннюю отделку и благоустройство территории.

В здании нового лофта получилось сделать антресоли Фото: Ольга Бурлакова

Большая часть арендаторов уже заехала в здание Фото: Ольга Бурлакова

Как прокомментировал Юрий Гельман, в планах инвесторов — постепенно сделать реновацию всей улицы Фабричной, но это непростой процесс:

— Мы постоянно ведем переговоры о продаже и перепрофилировании, но конкретных проектов пока нет.

Создатели лофта бережно отнеслись к старым стенам завода Фото: Ольга Бурлакова

Летом компания активно набирала арендаторов в еще один необычный проект на Фабричной — контейнерную улицу. Это сорок 20- и 40-футовых морских контейнеров, которые планировали сдать под дизайнерские шоурумы, магазины здорового питания, рестораны с концепцией street food, офисы.

На таком диване-стене удобно сидеть даже очень высокому человеку Фото: Ольга Бурлакова