В заброшенном здании завода открылся лофт с ржавым фасадом и 6-метровыми потолками. Что там внутри

В эту пятницу, 13 декабря, на улице Фабричной официально открыли новый лофт-проект «Фабрика39». Бывший завод пластмасс стал модным зданием с ржавым фасадом, вторым светом и антресолями.
Как описал руководитель проектов управляющей компании «Выбор» Юрий Гельман, лофт-проект Ф39 — это 5200 квадратных метров коммерческих помещений, объединенных общей концепцией: единый архитектурный облик, дизайнерская внутренняя отделка, антресоли и второй свет.
Инвесторы перестроили здание 1948 года постройки на улице Фабричной, 39. В прошлом там находился завод пластмасс, который в 2000-е был брошен и до 2012 года стоял без окон, дверей, отопления и электроэнергии. После реновации объект превратился в лофт Ф39, который уже полноценно функционирует.
Первым этапом реконструкции стало восстановление функций здания: подвели тепло, воду, электроэнергию, вставили окна и начали использовать под склады. В 2018 году его решили полностью реконструировать и переформатировать — он получил новое назначение и превратился в лофт. Здание усилили, переделали фасад, провели внутреннюю отделку и благоустройство территории.
Как прокомментировал Юрий Гельман, в планах инвесторов — постепенно сделать реновацию всей улицы Фабричной, но это непростой процесс:
— Мы постоянно ведем переговоры о продаже и перепрофилировании, но конкретных проектов пока нет.
Летом компания активно набирала арендаторов в еще один необычный проект на Фабричной — контейнерную улицу. Это сорок 20- и 40-футовых морских контейнеров, которые планировали сдать под дизайнерские шоурумы, магазины здорового питания, рестораны с концепцией street food, офисы.
Первый лофт на Фабричной открылся 5 лет назад — в здание «Мельницы» заехали компании, которые в основном занимаются дизайном. Как рассказывал тогда один из собственников здания Сергей Яухман, общая сумма инвестиций в проценте составила 150 миллионов рублей — дешевле было снести 6-этажное здание и построить новое. По словам Юрия Гельмана, они никогда не думали, что создадут на улице Фабричной дизайнерский кластер: это органично получилось само собой.