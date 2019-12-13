Пьяный инспектор ДПС устроил смертельную аварию на Хилокской: спустя 4,5 года ему вынесли приговор

Подсудимый не признал свою вину в пьяном ДТП с гибелью и тяжёлыми травмами участника Фото: читатель НГС

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о смертельном ДТП, которое случилось 19 апреля 2015 года недалеко от Хилокского рынка: аварию со встречной машиной устроил пьяный капитан полиции Алексей Хайдуков.

Какое наказание получил бывший инспектор — Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года, — сообщили в суде.



Суд признал Алексея Хайдукова виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Сам подсудимый свою вину не признал, говорится в сообщении на сайте суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Когда случилось ДТП ДТП, из-за которого Алексей Хайдуков оказался на скамье подсудимых, случилось ночью 19 апреля 2015 года. Утром после этого происшествия главное управление новосибирской полиции сообщило, что их сотрудник стал участником серьёзного столкновения. По данным полиции, авария произошла в 3 часа ночи возле перекрестка Хилокская — Малыгина. Водитель Lexus LS460 ехал в сторону Ордынского шоссе и столкнулся с Toyota Gaia. Удар передней части «Лексуса» пришелся в левую боковую часть «Тойоты». Минивэн развернуло, но он остался на проезжей части. «Лексус» же ушёл в кювет по ходу своего движения и символично застыл под табличкой «Кладбище». На месте ДТП скончалась пассажирка Toyota Gaia. Водитель, пассажир минивэна, а также двое пассажиров из Lexus получили травмы, их всех увезли на скорой.

Авария случилась 19 апреля 2015 года — приговор Алексею Хайдукову вынесли только на этой неделе Фото: читатель НГС

За рулём «Лексуса» был 34-летний капитан полиции Алексей Хайдуков, главный государственный инспектор МРЭО на улице Бородина, 60. Он отделался раной нижней губы. После ДТП начальник ГУ МВД России по Новосибирской области распорядился провести проверку и наказать вышестоящее начальство гаишника.

«Он был пьяный в хлам» Одним из очевидцев ДТП стал таксист Александр Латышев. Он утверждал, что аварии предшествовала погоня экипажа ГИБДД за «Лексусом». А позже ему удалось поговорить с водителем Toyota Gaia, который тоже подрабатывал частным извозом и как раз перед аварией подсадил пассажиров из кафе «Азия». О состоянии водителя Lexus таксист отзывался как о неадекватном:

— Видно, что он был пьяный в хлам, голова поникшая такая.

Собственник автомобиля Toyota Gaia Дмитрий Сапогин в свою очередь рассказывал, что его водитель ехал навстречу «Лексусу» — в сторону города.

— Увидел несущийся на него «Лексус», начал уходить правее, правее. И произошло столкновение, — описывал ДТП владелец машины.



В сообщении на сайте Ленинского районного суда также говорится о том, что Алексей Хайдуков сел за руль в пьяном виде и ехал со скоростью, «значительно превышающей установленное ограничение». При этом он не справился с управлением и столкнулся со встречной машиной. Авария обернулась не только гибелью женщины, но и тяжким вредом для здоровья ещё одного участника ДТП.



Флеш-схема Михаила Салагаева

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно ответить, служит ли сейчас в полиции Алексей Хайдуков, и предложили написать официальный запрос.

«Лексус» столкнулся со встречной «Тойотой» Фото: читатель НГС