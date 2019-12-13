Вскрывали банкоматы и попали на видео: новосибирская полиция задержала трёх подозреваемых в краже

Новосибирские полицейские задержали трёх сибиряков, которых подозревают в краже денег из банкоматов — они скрывались в Новокузнецке.

— По имеющейся информации, злоумышленники в масках и камуфляжной одежде, отогнув дверь и срезав дужки навесного замка, проникли в помещение почтовой организации, расположенное в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. При помощи сварочного аппарата они вскрыли банкомат и похитили свыше 200 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.