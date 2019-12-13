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Криминал

Вскрывали банкоматы и попали на видео: новосибирская полиция задержала трёх подозреваемых в краже

Предполагается, что задержанные выкрали деньги из одного банкомата, ещё три попытки были неудачными

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Подозреваемых задержали в Новокузнецке

Подозреваемых задержали в Новокузнецке

Новосибирские полицейские задержали трёх сибиряков, которых подозревают в краже денег из банкоматов — они скрывались в Новокузнецке.

— По имеющейся информации, злоумышленники в масках и камуфляжной одежде, отогнув дверь и срезав дужки навесного замка, проникли в помещение почтовой организации, расположенное в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. При помощи сварочного аппарата они вскрыли банкомат и похитили свыше 200 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следователи по этому факту возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Также трёх сибиряков подозревают в попытке ограбления ещё трёх банкоматов. Деньги из них достать мужчинам не удалось. Действия подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения. Полиция предоставила записи двух попыток.

В середине ноября в Новосибирске грабители в масках украли у двух мужчин несколько миллионов рублей. Инцидент произошёл в Октябрьском районе.

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грабёж
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КОММЕНТАРИИ (8)

Суровый морячок-петушок
13 дек 2019 в 14:56

Главное чтобы GROGGY не петушился! Пусть успокоится, не петушиться.

13 дек 2019 в 15:11

Похоже дело политическое. Скоро соседи задержанных выйдут на пикет.

коммунист
13 дек 2019 в 15:12

Три раза пересмотрел видео и не увидел никакого криминала.