Вскрывали банкоматы и попали на видео: новосибирская полиция задержала трёх подозреваемых в краже

Новосибирские полицейские задержали трёх сибиряков, которых подозревают в краже денег из банкоматов — они скрывались в Новокузнецке.
— По имеющейся информации, злоумышленники в масках и камуфляжной одежде, отогнув дверь и срезав дужки навесного замка, проникли в помещение почтовой организации, расположенное в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. При помощи сварочного аппарата они вскрыли банкомат и похитили свыше 200 тысяч рублей, после чего скрылись на автомобиле, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следователи по этому факту возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Также трёх сибиряков подозревают в попытке ограбления ещё трёх банкоматов. Деньги из них достать мужчинам не удалось. Действия подозреваемых попали на камеры видеонаблюдения. Полиция предоставила записи двух попыток.
В середине ноября в Новосибирске грабители в масках украли у двух мужчин несколько миллионов рублей. Инцидент произошёл в Октябрьском районе.