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Криминал

В Новосибирске задержан водитель, насмерть сбивший пешехода

37-летний мужчина скрылся с места происшествия

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Полицейские нашли 37-летнего мужчину, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

Полицейские нашли 37-летнего мужчину, который сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Новосибирске автоинспекторы нашли и задержали водителя, который насмерть сбил 52-летнего пешехода на улице Добролюбова,162 ночью 3 декабря

— В результате разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска установили и задержали водителя, скрывшегося с места аварии. Им оказался 37-летний житель Новосибирска, который совершил наезд на пешехода, управляя автомобилем Toyota Mark II. Водитель дал признательные показания, — говорится в сообщении ГИБДД Новосибирска.

На данный момент проводится доследственная проверка, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. 

Десять дней назад НГС писал об этом ДТП со смертельным исходом

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КОММЕНТАРИИ (10)

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13 дек 2019 в 14:25

37 лет, а трусливый, как заяц. Мало того, что сбежал сразу с места ДТП, так ещё и оставил умирать..Если бы вызвал скорую,то пешехода может можно было бы спасти,.И потом ещё и отсиживался, скрывался столько времени..Считаю, что таким надо давать максимальный срок с отбыванием не в колонии поселении, и лишение прав пожизненно.Таким за рулём не место..

Гость
13 дек 2019 в 14:28

вот,реально был пьяный,раз сбежал,докажи обратное,вылепить 9 лет колонии,может чему научится.кот трусливый.

Володя
13 дек 2019 в 14:26

Он не скрывался, он сухари сушил про запас.