В Новосибирске задержан водитель, насмерть сбивший пешехода

elka 13 дек 2019 в 14:25

37 лет, а трусливый, как заяц. Мало того, что сбежал сразу с места ДТП, так ещё и оставил умирать..Если бы вызвал скорую,то пешехода может можно было бы спасти,.И потом ещё и отсиживался, скрывался столько времени..Считаю, что таким надо давать максимальный срок с отбыванием не в колонии поселении, и лишение прав пожизненно.Таким за рулём не место..