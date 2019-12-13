В Новосибирске задержан водитель, насмерть сбивший пешехода

В Новосибирске автоинспекторы нашли и задержали водителя, который насмерть сбил 52-летнего пешехода на улице Добролюбова,162 ночью 3 декабря.
— В результате разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска установили и задержали водителя, скрывшегося с места аварии. Им оказался 37-летний житель Новосибирска, который совершил наезд на пешехода, управляя автомобилем Toyota Mark II. Водитель дал признательные показания, — говорится в сообщении ГИБДД Новосибирска.
На данный момент проводится доследственная проверка, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Десять дней назад НГС писал об этом ДТП со смертельным исходом.