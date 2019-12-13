«Меняю "Тойоту" на метлу»: новосибирцы застряли на засыпанных дорогах и ищут способы покинуть пробки

Из-за сильного снегопада в Новосибирске случился транспортный коллапс — свои недовольства и шутки водители оставили в комментариях на картах 2ГИС и «Яндекс».

По данным 2ГИС, сейчас в городе уровень пробок 8 баллов, «Яндекс» насчитывает 7 баллов.