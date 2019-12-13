«Меняю "Тойоту" на метлу»: новосибирцы застряли на засыпанных дорогах и ищут способы покинуть пробки

Из-за сильного снегопада в Новосибирске случился транспортный коллапс — свои недовольства и шутки водители оставили в комментариях на картах 2ГИС и «Яндекс».
По данным 2ГИС, сейчас в городе уровень пробок 8 баллов, «Яндекс» насчитывает 7 баллов.
В центре пробки тянутся по всему Красному проспекту
Также пробки наблюдаются и на Советской, Ленина, Орджоникидзе, Крылова, Каменской. Длинная пробка и на Октябрьской магистрали.
На перекрёстке Красного проспекта и улице Гоголя уже более часа не работает светофор, что также отразилось на движении в этой части двух улиц.
На Гусинобродском шоссе также длиннющая пробка, а в центре неё, к слову, — Новосибирский Автовокзал-Главный, открытия которого ожидают новосибирцы.
Огромный затор на Большевистской и на въезде на Октябрьский мост, где ведутся дорожные работы.
В Ленинском районе большие пробки.
На улице Сибиряков-Гвардейцев большая пробка. Хилокская и Троллейная также красны.
Напомним, 11 декабря в Новосибирске произошёл транспортный коллапс, мы вели прямую трансляцию с дорог.