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Дороги и транспорт

«Меняю "Тойоту" на метлу»: новосибирцы застряли на засыпанных дорогах и ищут способы покинуть пробки

Они оставляют смешные комментарии на картах 2ГИСа

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2ГИС оценивает пробки в 8 баллов

2ГИС оценивает пробки в 8 баллов

Из-за сильного снегопада в Новосибирске случился транспортный коллапс — свои недовольства и шутки водители оставили в комментариях на картах 2ГИС и «Яндекс». 

По данным 2ГИС, сейчас в городе уровень пробок 8 баллов, «Яндекс» насчитывает 7 баллов.

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В центре пробки тянутся по всему Красному проспекту

Также пробки наблюдаются и на Советской, Ленина, Орджоникидзе, Крылова, Каменской. Длинная пробка и на Октябрьской магистрали.

На перекрёстке Красного проспекта и улице Гоголя уже более часа не работает светофор, что также отразилось на движении в этой части двух улиц.

На Гусинобродском шоссе также длиннющая пробка, а в центре неё, к слову, — Новосибирский Автовокзал-Главный, открытия которого ожидают новосибирцы. 

Огромный затор на Большевистской и на въезде на Октябрьский мост, где ведутся дорожные работы.

В Ленинском районе большие пробки.

На улице Сибиряков-Гвардейцев большая пробка. Хилокская и Троллейная также красны.

Напомним, 11 декабря в Новосибирске произошёл транспортный коллапс, мы вели прямую трансляцию с дорог

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пробки
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КОММЕНТАРИИ (31)

Фото пользователя
13 дек 2019 в 14:34

Ой дурачьё... Как можно стоять часами в пробках прожигая время и жизнь пустую... И все из за выделования...

Фото пользователя
13 дек 2019 в 14:29

Ага ищет дурака... Который метлу поменяет на ржавое ведро...

Фото пользователя
13 дек 2019 в 14:30

А снег идёт а снег идёт... Автоведроводителям лещеков бьёт и бьёт...