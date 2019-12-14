«Я не считаю себя её дочерью»: 15-летнюю девочку спустя 12 лет насильно возвращают биологической матери

Марине в январе исполнится 16 лет. Её братья и сестра уверены, что она им родная Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске по решению Кировского районного суда 15-летнюю Марину Щепотину возвращают в кровную семью — девочка 12 лет прожила с опекунами и не хочет возвращаться к биологической матери. Но суд к её мнению не прислушался. Приёмная мама очень боится дальнейшей реакции Марины — вдруг девочка сбежит или что-то сделает, когда решение суда вступит в законную силу и её заставят жить, по сути, с малознакомыми людьми. Корреспондент НГС выслушала обеих матерей и поговорила с самой девочкой, чтобы попытаться разобраться в этой непростой ситуации.



«Если меня против моей воли отдадут...» Марине Щепотиной сейчас 15 лет. В конце ноября суд решил вернуть её родной матери — Анне Названовой, после того как девочка прожила 12 лет с опекунами. Марина рассказала, что плохо помнит, почему её и старшую сестру Ангелину забрали у биологической матери и передали под опеку Татьяне Щепотиной, которая приходится им родной тётей. При этом девочка помнит, что родная мама не раз поднимала на неё руку. — В детстве она меня ударила, и я оглохла на одно ухо. Внутри произошёл небольшой сбой. Лечили три года. Сейчас получше слышу, — рассказывает девочка. — [Помню] больше негатива, потому что сколько раз замечала — к старшей сестре она всегда больше любви проявляла, нежели ко мне. Я всегда заплаканная уходила к бабушке. Раза три-четыре в год [биологическая мать] могла прийти. Два раза поздравляла с днём рождения — в 13 и 14 лет, дальше слабо помнится. Она говорила, что хочет забрать нас. Всю эту кашу заварила старшая сестра, то есть она, считайте, стимулировала.

Сейчас Ангелине, старшей сестре Марины, уже 18 лет, поэтому вопрос о её возвращении в кровную семью в суде не рассматривался. Отношения между ними, по словам Марины, всегда были напряженными, а сейчас совсем сошли на нет. Ангелина со скандалом ушла из приёмной семьи, обозвав приёмную мать, — дело чуть не дошло до драки. — У меня негативное отношения к ней. Она меня гнобила. И в ситуации с Таней (приемной мамой. — Прим. ред.) она неправильно поступила. 12 лет её воспитывали, все силы в неё вложили, а она так поступила. Нахамила Тане, унизила, оскорбила. Она курила, пила, ей больше свободы хотелось. У нас нельзя было допоздна гулять, а у Ани (родной матери. — Прим. ред.) можно всю ночь гулять, пить, курить — это не запрещено. Я не считаю, что я её дочь. Да, родить — родила. Мне теперь с этим жить. Мама настоящая — это Таня. Просто родить может каждый. Любовь — она в действиях, заботе, а не в словах.

Марина называет своих опекунов мамой и папой Фото: Густаво Зырянов

О суде Марина и её опекуны узнали из судебной повестки.

— Я присутствовала на всех судах. И на каждом говорила, что хочу остаться жить с опекуном. Я заявила, что если меня против моей воли отдадут — я все связи общения перекрою с родной матерью. То есть с Аней я все связи прекращу, не буду с ней вообще общаться и контактировать. Если я что-то с собой сделаю — это же будут полиция, разборки, допросы пойдут. Только хуже будет. Да и друзья стараются поддерживать, чтобы я чего-то лишнего не сделала. Мысли были, но... — честно признается 15-летняя девочка.

Марина увлекается электроникой, ездит на занятия по робототехнике и мечтает связать свою жизнь именно с этими направлениями, но боится из-за сложившейся нервной ситуации плохо сдать экзамены. — Схемы собираем и программируем. Я и хоккеем, и футболом увлекаюсь — поиграть могу. Папе со строительством помогаю, то есть с инструментом работать умею. Мне ближе эта семья, нежели та. Ту семью я даже знать не знаю. Ладно бы это закончилось летом, а у меня сейчас девятый класс пошёл. У меня и так идёт нервяк с экзаменами. Русский надо подтянуть. Физика, математика, информатика у меня всегда шли на четыре-пять. Сейчас я информатику еле как держу на пятерки. Все остальные предметы идут на тройках. Я не могу сконцентрироваться на работе, — говорит Марина.

Марина увлекается электроникой, ездит на занятия по робототехнике Фото: Густаво Зырянов

«Она могла оставить их в ванне мыться и уйти»

Заботиться о Марине и Ангелине их опекун Татьяна Щепотина начала, когда ей самой было 18 лет. Она хорошо помнит, почему её старшую сестру Анну ограничили в родительских правах. — Она могла увести детей в садик и, например, потом не забрать. Звонили мне. В милицию сразу детей передают, всё фиксируют, и это было не один раз, когда ей звонят, а она: «Ой, а я забыла про детей». И причём двоих. А последний раз произошло так, что детей некому было забрать, поэтому отправили племянников 12 лет, и их туда же закрыли к ним. Она (Анна. — Прим. ред.) пришла только через неделю после этого конфликта. Она могла оставить их в ванне мыться и уйти, не прийти домой. Она могла собраться, пойти гулять, а дети на балконе стоят, плачут: «Мама, не уходи». Была ситуация, когда Марина заболела очень сильно, температура почти под сорок была, а я [Анну] на рынке встретила, когда таблетки покупала, подошла: «Тебе не стыдно, у тебя ребёнок болеет?». Её новый ухажер не знал, что у неё есть двое детей, — вспоминает Татьяна.

Опеке такое поведение родной матери не понравилось. Сначала дети находились у Татьяны без нужных документов, но в 2011 году девочек уже официально передали опекуну. Саму Анну в родительских правах ограничили. Помимо Татьяны у неё есть ещё три старшие сестры, но только самая младшая не дала попасть детям в детский дом. — Раньше опека была совсем другая. За детей боролись. Мне опека говорит: «Не удочеряй их. Пускай они эти копейки (пособие от государства. — Прим. ред.) получают. Будешь содержать их». Сейчас опека вообще не борется — скинуть в чёрный кабинет в архив детей, и всё, — делится своим мнением Татьяна Щепотина. Она утверждает, что пыталась лишить сестру родительских прав, но не получилось, так как та стала понемногу платить алименты.

Марина сейчас сильно стрессует из-за решения суда. Девочка не знает, что её ждет в ближайшие месяцы Фото: Густаво Зырянов

Договориться со старшей сестрой, признается Татьяна Щепотина, ей так и не удалось.

— Когда всё это началось, я говорю: «Ты почему не думаешь о ребёнке?». Отвечает: «Это мой ребёнок». Говорю: «Хорошо, но где ты была 12 лет? Только сейчас, когда ей 16 через месяц будет, о ней вспомнила». Марина каждый суд говорила: «Я не хочу туда идти». Ей судья сказала: «Да ты привыкла просто». Конечно, 12 лет-то. Опека меня выставляет, что я алчная, якобы только за эти десять тысяч рублей держу. Выставили эти 10 тысяч на обозрение, будто я их потеряю. Они Марину довели. Вызвали без меня, без психолога, без моего разрешения, облепили её как вороны и давай клевать: «Таня тебя заставляет такие слова говорить». Получается, они заставляли её писать на меня какую-нибудь кляузу, что я плохая. Марина в опеке сказала: «Если вы меня отдадите, то я либо повешусь, либо вы меня не найдёте». Вот так ребёнок сказал, — утверждает Татьяна Щепотина.

Марина любит животных и помогает маме с папой управляться с кроликами и курицами Фото: Густаво Зырянов

Почему чиновники игнорируют решение 15-летней девочки В конце ноября Кировский районный суд всё-таки решил вернуть Марину родной матери. — Представитель органа опеки и попечительства администрации Кировского района Новосибирска Решилова В.В. поддержала заключение главы администрации Кировского района, согласно которому администрация района считает, что основания, в силу которых Названова А.А. была ограничена в родительских правах, отпали, администрация считает возможным отменить ограничение в родительских правах в отношении дочери Щепотиной Марины Григорьевны. Прокурор Эретль В.А. в судебном заседании дала заключение, согласно которому полагает возможным удовлетворить требования истца об отмене ограничения родительских правах, — сухо говорится в решении суда. В суд представители опеки принесли акты обследований жилья обеих матерей. Про место жительства биологической матери указано: «Квартира трёхкомнатная благоустроенная, все комнаты изолированные. Квартира арендована, договор аренды не заключен. Согласно акту обследования жизни несовершеннолетнего ребёнка и акту проверки выполнения опекуном возложенных на неё обязанностей администрации Кировского района Новосибирска по месту фактического проживания ребёнку созданы надлежащие условия».

Марина рассказала, что любит своих младших братьев и сестёр от Татьяны Фото: Густаво Зырянов

В решении суда говорится и о мнении Марины по поводу её возвращения к родной матери — по крайней мере, как именно суд его оценил.

— В судебном заседании несовершеннолетняя Щепотина М.Г. выразила безразличие по вопросу отмены ограничения матери в родительских правах. Возражения Щепотиной Марины о том, что ей сейчас нужно заниматься учёбой, она привыкла проживать с опекуном, поставлена на учёт в целях получения жилого помещения, не могут быть приняты как обстоятельства, исключающие отмену ограничения Названовой А.А. в родительских правах, воспитание и содержание ребенка матерью, — объясняет суд. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, почему отдел опеки и попечительства Кировского района поддержал именно биологическую маму. После отправления запроса Татьяна и Анна (приемная и биологическая мамы) были вызваны в отдел опеки. По словам Татьяны, представитель отдела повышала на неё голос, отчитывала за обращение в СМИ и грозилась больше не платить ей опекунские деньги.

Марина увлекается рисованием и раскрашиванием картин по номерам Фото: Густаво Зырянов

Корреспондент НГС также поговорила с биологической мамой девочки. Анна подтвердила, что сегодня тоже была в отделе опеки и попросила перезвонить ей через час. После этого она перестала брать трубку.

Татьяна сейчас готовит апелляцию на решение Кировского районного суда. Марина пока остаётся с опекунами.

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