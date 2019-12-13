В Новосибирске из-за погоды на сутки задерживают рейс в Узбекистан: вылета ждут 145 пассажиров

Жалоб от пассажиров задержанного рейса в прокуратуру не поступало

В новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задерживают вылет рейса авиакомпании Uzbekistan Airways в Узбекистан.



По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс HY 670 Новосибирск — Наманган — Ташкент должен был вылететь ещё в четверг, 12 декабря, в 17:45. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 16:00 13 декабря.



Как пояснила корреспонденту НГС помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, задержка рейса Uzbekistan Airways связана с тем, что из-за метеоусловий в Узбекистане за пассажирами вовремя не прилетел самолёт. Всего вылета ждут 145 пассажиров задержанного рейса.

