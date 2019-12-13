13 декабря пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 63.23
eur 70.43
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 63.23
eur 70.43

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

В Новосибирске из-за погоды на сутки задерживают рейс в Узбекистан: вылета ждут 145 пассажиров

За ними вовремя не прилетел самолёт

240
Обсудить

Поделиться

Жалоб от пассажиров задержанного рейса в прокуратуру не поступало&nbsp;&nbsp;

Жалоб от пассажиров задержанного рейса в прокуратуру не поступало  

В новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задерживают вылет рейса авиакомпании Uzbekistan Airways в Узбекистан.

По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс HY 670 Новосибирск — Наманган — Ташкент должен был вылететь ещё в четверг, 12 декабря, в 17:45. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 16:00 13 декабря.

Как пояснила корреспонденту НГС помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, задержка рейса Uzbekistan Airways связана с тем, что из-за метеоусловий в Узбекистане за пассажирами вовремя не прилетел самолёт. Всего вылета ждут 145 пассажиров задержанного рейса.

— Требования федеральных авиационных правил предоставления услуг пассажирам соблюдаются, нарушений не установлено. Жалоб от пассажиров не поступало, – рассказала Екатерина Телегина.

Корреспондент НГС направила в авиакомпанию Uzbekistan Airways с просьбой прокомментировать задержку рейса.

Ранее на этой неделе больше чем на сутки задержался вылет новосибирского рейса из китайского города Урумчи. Причиной задержки стал сильный туман.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Задержка рейса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!