В Новосибирске из-за погоды на сутки задерживают рейс в Узбекистан: вылета ждут 145 пассажиров

В новосибирском аэропорту Толмачёво почти на сутки задерживают вылет рейса авиакомпании Uzbekistan Airways в Узбекистан.
По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс HY 670 Новосибирск — Наманган — Ташкент должен был вылететь ещё в четверг, 12 декабря, в 17:45. Сейчас расчётное время вылета перенесено на 16:00 13 декабря.
Как пояснила корреспонденту НГС помощник новосибирского транспортного прокурора Екатерина Телегина, задержка рейса Uzbekistan Airways связана с тем, что из-за метеоусловий в Узбекистане за пассажирами вовремя не прилетел самолёт. Всего вылета ждут 145 пассажиров задержанного рейса.
— Требования федеральных авиационных правил предоставления услуг пассажирам соблюдаются, нарушений не установлено. Жалоб от пассажиров не поступало, – рассказала Екатерина Телегина.
Корреспондент НГС направила в авиакомпанию Uzbekistan Airways с просьбой прокомментировать задержку рейса.
Ранее на этой неделе больше чем на сутки задержался вылет новосибирского рейса из китайского города Урумчи. Причиной задержки стал сильный туман.