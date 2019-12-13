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Милота Новый год-2020

Бродяжки стали моделями: в Новосибирске приют выпустил новогодний календарь с милыми собаками

Вырученные от продажи деньги пойдут на нужды приюта

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Для календаря позировали 12 собак из приюта Академгородка

Для календаря позировали 12 собак из приюта Академгородка

Волонтёры приюта Академгородка выпустили календарь с фотографиями бездомных собак. На страничке каждого месяца авторы коротко рассказывают о постояльцах приюта для животных — указывают кличку и характер, а также перечисляют праздники и важные даты месяца, например, День России и День ветеринарного врача.

— Мне хотелось сделать интересное, но не перегруженное оформление. Я добавила цитаты о животных, а также информацию о добрых календарных праздниках. Также там есть клички и слова о каждом подопечном приюта — хотелось, чтобы при взгляде на фото можно было представить характер животного и немного заочно с ним познакомиться, — рассказала автор календаря Софья Лычко.

Авторы указали важные даты в каждом месяце

Авторы указали важные даты в каждом месяце

Тираж календарей небольшой — авторы распечатали 60 настольных и 60 настенных. Настольный календарь стоит 232 рубля, а настенный — 287 рублей. Вырученные сверх себестоимости деньги пойдут на нужды приюта. 

— Благодаря очень красивому оформлению, практической необходимости и желанию людей помочь нам удалось собрать чуть более 12000 рублей, но люди ещё пишут и спрашивают, успевают ли они сделать заказ, — пояснила волонтёр приюта Лилия Рыльская.

На страницах календаря можно прочитать о характере собак

На страницах календаря можно прочитать о характере собак

Новосибирские компании активно готовятся к Новому году. Накануне ЦФТ и «Авантел» выпустили традиционные новогодние календари с обнажёнными моделями — НГС публикует лучшие фото.

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приют Академгородкасобаки
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КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
13 дек 2019 в 14:09

Адна такая милая тварь, как на первай фоте - мене аднажды нагу чутка ни атьела! Еслип ни хазяйка - атправил-ба таку к праатцам...

Фото пользователя
13 дек 2019 в 14:24

Надеюсь все собачки кобельки?

Житель Либерти Сити
13 дек 2019 в 14:20

Вот это действительно, хорошая новость. Одно из лучших человеческих качеств это гуманизм. Животные помогают нам раскрывать его в себе. У меня в семье уже живёт один собакен, а у вас?😊🐶