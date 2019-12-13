Бродяжки стали моделями: в Новосибирске приют выпустил новогодний календарь с милыми собаками

Волонтёры приюта Академгородка выпустили календарь с фотографиями бездомных собак. На страничке каждого месяца авторы коротко рассказывают о постояльцах приюта для животных — указывают кличку и характер, а также перечисляют праздники и важные даты месяца, например, День России и День ветеринарного врача.
— Мне хотелось сделать интересное, но не перегруженное оформление. Я добавила цитаты о животных, а также информацию о добрых календарных праздниках. Также там есть клички и слова о каждом подопечном приюта — хотелось, чтобы при взгляде на фото можно было представить характер животного и немного заочно с ним познакомиться, — рассказала автор календаря Софья Лычко.
Тираж календарей небольшой — авторы распечатали 60 настольных и 60 настенных. Настольный календарь стоит 232 рубля, а настенный — 287 рублей. Вырученные сверх себестоимости деньги пойдут на нужды приюта.
— Благодаря очень красивому оформлению, практической необходимости и желанию людей помочь нам удалось собрать чуть более 12000 рублей, но люди ещё пишут и спрашивают, успевают ли они сделать заказ, — пояснила волонтёр приюта Лилия Рыльская.
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