Директора школы в Новосибирске отстранили от работы: он попал под следствие за детскую порнографию

Директора одной из школ в Советском районе Новосибирска отстранили от работы — в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о распространении детской порнографии.

Отстранение директора от работы официально подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент образования.

В мэрии уточнили, что директора школы подозревают в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

Согласного Уголовному Кодексу РФ, полное название этой статьи звучит как «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», а п. «а» ч. 2 предусматривает то, что преступления совершены «в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».