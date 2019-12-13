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Образование

Директора школы в Новосибирске отстранили от работы: он попал под следствие за детскую порнографию

Больше четырёх месяцев он провёл под домашним арестом

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Директора отстранили от работы 5 декабря

Директора отстранили от работы 5 декабря

Директора одной из школ в Советском районе Новосибирска отстранили от работы — в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о распространении детской порнографии.

Отстранение директора от работы официально подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на городской департамент образования.

В мэрии уточнили, что директора школы подозревают в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

Согласного Уголовному Кодексу РФ, полное название этой статьи звучит как «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», а п. «а» ч. 2 предусматривает то, что преступления совершены «в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По информации мэрии, 21 июня директора школы задержали, а 22 июня поместили под домашний арест. При этом в департамент образования не поступало требований от «правоохранительных органов» о том, что подозреваемого нужно отстранить от занимаемой должности. 

В итоге осенью директор вернулся в школу.

— 5 ноября директор учреждения вышел на работу в связи с изменением в отношении него меры пресечения на подписку о невыезде, о чём направил заявление в департамент образования, — пояснили в пресс-центре мэрии.

После этого, по данным пресс-центра, 5 декабря прокуратура города внесла в департамент образования представление «об устранении нарушений законодательства об образовании, трудового законодательства». 

— На основании представления прокуратуры директор учреждения был отстранён от работы на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда, — сообщили в мэрии.

Ранее в Новосибирске к сроку в колонии общего режима приговорили мужчину, который хранил на своём компьютере детскую порнографию.

У вас есть важная информация по этому делу? Вы или ваши знакомые — в числе пострадавших? Или, напротив, вы выступаете на стороне обвиняемого директора? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по телефону 8 923 157–00–00. Можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram.

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детская порнография
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КОММЕНТАРИИ (11)

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13 дек 2019 в 12:16

Статья не доработана. Где фотография директора? Где фотографии того из-за чего отстранили?
Ставлю оценку 😢 за статью.

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13 дек 2019 в 12:14

А вот это уже интересно.

Гость
13 дек 2019 в 12:16

Порно-весело задорно.На самом деле очень мутная статья,по которой можно подставить почти любого.