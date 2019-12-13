Автоинспекторы поехали оформлять ДТП и сами попали в аварию на Дуси Ковальчук

В Новосибирске напротив остановки «Университет путей сообщения» на трамвайных путях столкнулись машины ДПС и «Субару Форестер».
— Экипаж ДПС ГИБДД полка УВД по городу Новосибирску двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухого Лога в сторону площади Калинина. Ехали оформлять столкновение. В пути следования произошло столкновение с автомобилем «Субару Форестер». ДТП оформлено. В результате ДТП никто не пострадал, машины получили незначительные повреждения. Ведётся административное расследование, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав Ушаков, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
По словам читателя НГС Ильи, у машины ДПС смято крыло и дверь с левой стороны.
— Они являлись помехой справа и поворачивали влево, — добавил читатель.
Сегодня утром под Новосибирском столкнулись «Газель» и «Тойота Пробокс» — грузовой фургон получил значительные повреждения.