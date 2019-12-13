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Автоинспекторы поехали оформлять ДТП и сами попали в аварию на Дуси Ковальчук

В ГИБДД началось административное расследование

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Сотрудники ГИБДД ехали оформлять другую аварию

Сотрудники ГИБДД ехали оформлять другую аварию

В Новосибирске напротив остановки «Университет путей сообщения» на трамвайных путях столкнулись машины ДПС и «Субару Форестер».

— Экипаж ДПС ГИБДД полка УВД по городу Новосибирску двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Сухого Лога в сторону площади Калинина. Ехали оформлять столкновение. В пути следования произошло столкновение с автомобилем «Субару Форестер». ДТП оформлено. В результате ДТП никто не пострадал, машины получили незначительные повреждения. Ведётся административное расследование, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав Ушаков, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам читателя НГС Ильи, у машины ДПС смято крыло и дверь с левой стороны.

— Они являлись помехой справа и поворачивали влево, — добавил читатель.

Сегодня утром под Новосибирском столкнулись «Газель» и «Тойота Пробокс» — грузовой фургон получил значительные повреждения.

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ДТПДТП с машиной ДПС
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КОММЕНТАРИИ (18)

13 дек 2019 в 12:12

ДПС не знают ПДД? При совершении маневра надо убедиться в безопасности маневра, это говорит о том, что сами правила кричат во всех своих пунктах о том, что на дороге полным полно неадекватов.

Qwerty
13 дек 2019 в 12:00

Надеюсь субарувода по полной отметелят. Прав он или нет не важно. Вечно гоняют и трещат по городу.

Фото пользователя
13 дек 2019 в 12:02

Субарист красава! Так их!😂😂😂👍👍👍