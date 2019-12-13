Жёсткое ДТП на выезде из города: у грузовой «Газели» оторвало стенку будки

По информации паблика, «Газель» и «Тойота Пробокс» столкнулись на выезде из города в сторону станции Мочище. После ДТП грузовой фургон съехал с дороги. На видеозаписи с места происшествия видно, что у будки грузовика нет боковой стенки.

Видео с места ДТП появилось в сообществе «Новосибирская служба "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Утром в пятницу, 13 декабря, под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и «Тойота Пробокс» — грузовой фургон получил значительные повреждения.

Как рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня, столкновение произошло в 8:00.

— Пострадавших нет, — уточнил Константин Шкабарня, добавив, что эту аварию оформят как ДТП с материальным ущербом.

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Также на этой неделе фура смяла легковую машину на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска. Авария обошлась без пострадавших.

