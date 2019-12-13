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Происшествия

Жёсткое ДТП на выезде из города: у грузовой «Газели» оторвало стенку будки

Последствия аварии попали на видео

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Авария обошлась без пострадавших

Авария обошлась без пострадавших

Утром в пятницу, 13 декабря, под Новосибирском столкнулись грузовая «Газель» и «Тойота Пробокс» — грузовой фургон получил значительные повреждения.

Видео с места ДТП появилось в сообществе «Новосибирская служба "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

По информации паблика, «Газель» и «Тойота Пробокс» столкнулись на выезде из города в сторону станции Мочище. После ДТП грузовой фургон съехал с дороги. На видеозаписи с места происшествия видно, что у будки грузовика нет боковой стенки.

Видео: vk.com/act54

Как рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня, столкновение произошло в 8:00. 

— Пострадавших нет, — уточнил Константин Шкабарня, добавив, что эту аварию оформят как ДТП с материальным ущербом.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Также на этой неделе фура смяла легковую машину на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска. Авария обошлась без пострадавших.

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ДТП с грузовиком
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КОММЕНТАРИИ (4)

Qwerty
13 дек 2019 в 11:25

Опять эти тойотофилы беспределят на дорогах...

Ку-ку
13 дек 2019 в 11:21

Пятница, 13-е?

Фото пользователя
13 дек 2019 в 11:35

Зато теперь видно весь груз😂 Ухаха-ха