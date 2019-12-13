Дело косметолога, испортившего лицо клиентке, больше 1,5 месяцев не могут передать в суд

В Новосибирске до суда не может дойти дело косметолога, которая испортила во время процедуры лицо своей клиентки — следствие было окончено ещё в конце октября.
Елену Муренко обвиняют по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
По версии следствия, косметолог использовала поддельные документы врача и некачественно провела клиентке процедуры на губах.
— Получилось так, что был сильный отёк и шишки, боль при надавливании. Сильная проблема с губами. Пошёл воспалительный процесс, дошло до нарыва, — рассказывала корреспонденту НГС дочь пострадавшей Марина.
Следователи передали дело Елены Муренко в прокуратуру Ленинского района ещё 30 октября.
— Обвинительное заключение утверждено в ноябре. Решается вопрос о вручении его, — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Ленинского района Тимур Султанов.
Обвинительное заключение до сих пор не вручено Елене Муренко. Пока это не будет сделано, дело не отправится в суд. Когда это произойдёт, в прокуратуре уточнить не смогли. Но добавили, что передача дела в суд возможна и без подписи обвиняемого в заключении, но также не уточнили в какие сроки это возможно.
Корреспондент НГС попытался вновь связаться с Еленой Муренко — она бросила трубку, ничего не сказав.
Косметолог, как и любой другой врач без лицензии, соответствующего образования и опыта, способен нанести серьезный вред здоровью.