Дело косметолога, испортившего лицо клиентке, больше 1,5 месяцев не могут передать в суд

В Новосибирске до суда не может дойти дело косметолога, которая испортила во время процедуры лицо своей клиентки — следствие было окончено ещё в конце октября.

Елену Муренко обвиняют по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

По версии следствия, косметолог использовала поддельные документы врача и некачественно провела клиентке процедуры на губах.