Перебегавший дорогу пешеход получил тяжёлые травмы в ДТП на Николая Грицюка

В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Николая Грицюка в Кировском районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП с пешеходом — пострадавшего увезли в больницу с тяжёлыми травмами.
— Сегодня в 1:50 водитель 1998 года рождения, трезвый, на автомобиле Nissan Teana двигался по улице Николая Грицюка со стороны улицы Петухова в сторону посёлка Тулинский и напротив дома
По предварительным данным ГИБДД, пешеход сначала шёл во встречном направлении по отношению к «Ниссану», а потом начал перебегать дорогу вне пешеходного перехода. После ДТП 29-летнего пострадавшего увезли в больницу с сочетанной травмой и переломом левой ноги — пешеход в тяжелом состоянии, уточнил Владислав Савченков.
По его словам, водитель «Ниссана» пояснил автоинспекторам, что ехал в правом ряду, когда увидел пешехода: тот подбежал со встречной полосы и выскочил перед машиной. Водитель, согласно его объяснениям, взял правее, но ДТП избежать не смог.
Несколько дней назад другой водитель получил срок за то, что насмерть сбил пешехода на Бугринском мосту. Мужчина шёл по проезжей части навстречу потоку, держа в руках флаг ВДВ.