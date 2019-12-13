13 декабря пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 63.23
eur 70.43
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 63.23
eur 70.43

Все новости

Все новости
Происшествия

Перебегавший дорогу пешеход получил тяжёлые травмы в ДТП на Николая Грицюка

Ночного прохожего сбил «Ниссан Теана»

1 205
5 Обсудить

Поделиться

ДТП случилось недалеко от остановки «Сады»

ДТП случилось недалеко от остановки «Сады»

В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Николая Грицюка в Кировском районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП с пешеходом — пострадавшего увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

— Сегодня в 1:50 водитель 1998 года рождения, трезвый, на автомобиле Nissan Teana двигался по улице Николая Грицюка со стороны улицы Петухова в сторону посёлка Тулинский и напротив дома № 5 по улице Николая Грицюка совершил наезд на пешехода, — описал ДТП инспектор группы пропаганды новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

По предварительным данным ГИБДД, пешеход сначала шёл во встречном направлении по отношению к «Ниссану», а потом начал перебегать дорогу вне пешеходного перехода. После ДТП 29-летнего пострадавшего увезли в больницу с сочетанной травмой и переломом левой ноги — пешеход в тяжелом состоянии, уточнил Владислав Савченков.

По его словам, водитель «Ниссана» пояснил автоинспекторам, что ехал в правом ряду, когда увидел пешехода: тот подбежал со встречной полосы и выскочил перед машиной. Водитель, согласно его объяснениям, взял правее, но ДТП избежать не смог.

&nbsp;Nissan Teana сбил 29-летнего пешехода

 Nissan Teana сбил 29-летнего пешехода

Несколько дней назад другой водитель получил срок за то, что насмерть сбил пешехода на Бугринском мосту. Мужчина шёл по проезжей части навстречу потоку, держа в руках флаг ВДВ. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

ДТП с пешеходом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
13 дек 2019 в 09:27

А я ещё раз повторюсь о необходимости нарисовать ПП через каждые 100 метров. Вы со мною согласны?