Перебегавший дорогу пешеход получил тяжёлые травмы в ДТП на Николая Грицюка

В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Николая Грицюка в Кировском районе Новосибирска произошло серьёзное ДТП с пешеходом — пострадавшего увезли в больницу с тяжёлыми травмами.

— Сегодня в 1:50 водитель 1998 года рождения, трезвый, на автомобиле Nissan Teana двигался по улице Николая Грицюка со стороны улицы Петухова в сторону посёлка Тулинский и напротив дома № 5 по улице Николая Грицюка совершил наезд на пешехода, — описал ДТП инспектор группы пропаганды новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.