На месте скандальной стройки на Советской решили разбить сквер Хранителей Новосибирска

Власти Новосибирска запланировали разбить сквер на месте скандальной стройки бизнес-центра возле лицея № 22 «Надежда Сибири».
О планах по созданию сквера сообщила на своей странице в Facebook заместитель мэра Новосибирска, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.
— Как приятно, что родители лицея №22 переживают не только за своих детей, но и за территорию рядом! Мы договорились, что как только земельный участок освободится от прав третьих лиц, мы возьмём его для создания сквера! Сквера Хранителей Новосибирска! Спасибо вам, неравнодушные люди! – говорится в опубликованном посте.
Скандал вокруг лицея № 22 начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За вырубку строительная компания «Альянсстрой» заплатила 24 тысячи рублей. После этого на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом и отменил его.
На фоне судебных тяжб в начале 2019 года у лицея стала появляться строительная техника — рабочие начали бурить отверстия под сваи. А в марте иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.
Летом активисты высадили деревья на участке под строительство бизнес-центра. Участники акции выразили надежду, что стройка в этом месте не возобновится. А осенью на стене соседнего дома появилась огромная картина «Хранительница Сибири» – граффити нарисовала известная художница Марина Ягода.
В середине сентября родители учеников лицея № 22 и местные жители подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить стройку бизнес-центра. В октябре арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея – после этого в пресс-центре мэрии сообщили, что теперь разрешение на строительство аннулируют. При этом компания «Альянсстрой» выиграла иск к мэрии о возмещении убытков.