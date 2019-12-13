На месте скандальной стройки на Советской решили разбить сквер Хранителей Новосибирска

В октябре арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея № 22 Фото: Дарья Украинцева

Власти Новосибирска запланировали разбить сквер на месте скандальной стройки бизнес-центра возле лицея № 22 «Надежда Сибири». О планах по созданию сквера сообщила на своей странице в Facebook заместитель мэра Новосибирска, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. — Как приятно, что родители лицея №22 переживают не только за своих детей, но и за территорию рядом! Мы договорились, что как только земельный участок освободится от прав третьих лиц, мы возьмём его для создания сквера! Сквера Хранителей Новосибирска! Спасибо вам, неравнодушные люди! – говорится в опубликованном посте.