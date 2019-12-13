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Город

На месте скандальной стройки на Советской решили разбить сквер Хранителей Новосибирска

Первые деревья на этой площадке неравнодушные горожане высадили ещё летом

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В октябре арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея № 22

В октябре арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея № 22

Власти Новосибирска запланировали разбить сквер на месте скандальной стройки бизнес-центра возле лицея № 22 «Надежда Сибири».

О планах по созданию сквера сообщила на своей странице в Facebook заместитель мэра Новосибирска, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

— Как приятно, что родители лицея №22 переживают не только за своих детей, но и за территорию рядом! Мы договорились, что как только земельный участок освободится от прав третьих лиц, мы возьмём его для создания сквера! Сквера Хранителей Новосибирска! Спасибо вам, неравнодушные люди! – говорится в опубликованном посте.

Скандал вокруг лицея № 22 начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За вырубку строительная компания «Альянсстрой» заплатила 24 тысячи рублей. После этого на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре мэр Новосибирска Анатолий Локоть отозвал разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом и отменил его

На фоне судебных тяжб в начале 2019 года у лицея стала появляться строительная техника — рабочие начали бурить отверстия под сваи. А в марте иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала

Летом активисты высадили деревья на участке под строительство бизнес-центра. Участники акции выразили надежду, что стройка в этом месте не возобновится. А осенью на стене соседнего дома появилась огромная картина «Хранительница Сибири» – граффити нарисовала известная художница Марина Ягода. 

В середине сентября родители учеников лицея № 22 и местные жители подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить стройку бизнес-центра. В октябре арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным создание участка под застройку у лицея – после этого в пресс-центре мэрии сообщили, что теперь разрешение на строительство аннулируют. При этом компания «Альянсстрой» выиграла иск к мэрии о возмещении убытков.

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"Надежда Сибири"сквер
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КОММЕНТАРИИ (6)

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13 дек 2019 в 08:20

хранители - это те, кто похоронил город? Знаем мы таких. По стопицот лет на должностях

Ванек
13 дек 2019 в 08:21

Не прошло и года, называется. Всем понятно было, что стройки там не будет, но мэрия упорно не сдавала свои позиции. А теперь резко стали хорошими? Посмотрим, сквер ли построят, а то поди под парковку место отдадут

Дамир
13 дек 2019 в 08:20

Сколько лживых и фальшивых слов со стороны мэрии. Никакой совести у них! Пока люди не нажалуются конкретно, они готовы беспределить.