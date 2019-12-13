Татьяна Лазарева, Оперный и НГУ: Новосибирск засветился в тревел-шоу от «ВКонтакте»

Сообщество «Лентач» опубликовало «ВКонтакте» новый выпуск тревел-шоу «Местные», посвященный на этот раз Новосибирску.
В каждом выпуске проекта ведущий шоу Родион Чепель рассказывает о городе при помощи трех местных жителей. В Новосибирске Чепель пообщался с Никитой Ксенофонтовым — солистом балетной труппы НОВАТа. Вместе они сходили на балетную репетицию, а после этого зашли в мясной бар Choops
Затем Чепель отправился в Барабинск, чтобы встретиться с автором проекта NewKolhoz депутатом Константином Терещенко. Он показал ведущему рыбалку на Безымянном озере и охоту на уток (при съемках никто ни одна утка не пострадала!).
Следующим пунктом программы стал Новосибирский Академгородок, Чепель вместе со студентом факультета журналистики Олегом Циплаковым прогулялся по дворику нового корпуса НГУ и посмотрел, как устроен Технопарк.
В конце выпуска ведущий встретился с актрисой Татьяной Лазаревой и устроил ей блиц опрос на знание истории и особенностей города. Выяснилось, что популярная телеведущая до 28 лет жила в Новосибирске и не знает, что такое мультифора!
«Местные» — это цикл документальных короткометражных фильмов о российских городах глазами жителей. Первый выпуск в ноябре 2018 года.
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