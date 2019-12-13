Татьяна Лазарева, Оперный и НГУ: Новосибирск засветился в тревел-шоу от «ВКонтакте»

Премьера эпизода состоялась 12 декабря Фото: vk.com/lentach

Сообщество «Лентач» опубликовало «ВКонтакте» новый выпуск тревел-шоу «Местные», посвященный на этот раз Новосибирску.

В каждом выпуске проекта ведущий шоу Родион Чепель рассказывает о городе при помощи трех местных жителей. В Новосибирске Чепель пообщался с Никитой Ксенофонтовым — солистом балетной труппы НОВАТа. Вместе они сходили на балетную репетицию, а после этого зашли в мясной бар Choops



Ведущему показали театральное закулисье Фото: vk.com/lentach

Затем Чепель отправился в Барабинск, чтобы встретиться с автором проекта NewKolhoz депутатом Константином Терещенко. Он показал ведущему рыбалку на Безымянном озере и охоту на уток (при съемках никто ни одна утка не пострадала!).

Вместе с Константином Терещенко съемочная группа отправилась на рыбалку Фото: vk.com/lentach

А потом попробовала местную пелядь Фото: vk.com/lentach

Следующим пунктом программы стал Новосибирский Академгородок, Чепель вместе со студентом факультета журналистики Олегом Циплаковым прогулялся по дворику нового корпуса НГУ и посмотрел, как устроен Технопарк.

Фото: vk.com/lentach

В конце выпуска ведущий встретился с актрисой Татьяной Лазаревой и устроил ей блиц опрос на знание истории и особенностей города. Выяснилось, что популярная телеведущая до 28 лет жила в Новосибирске и не знает, что такое мультифора!

Фото: vk.com/lentach