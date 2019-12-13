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Культура

Татьяна Лазарева, Оперный и НГУ: Новосибирск засветился в тревел-шоу от «ВКонтакте»

Ведущий пытался проникнуться Новосибирском

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Премьера эпизода состоялась 12 декабря

Премьера эпизода состоялась 12 декабря

Сообщество «Лентач» опубликовало «ВКонтакте» новый выпуск тревел-шоу «Местные», посвященный на этот раз Новосибирску.

В каждом выпуске проекта ведущий шоу Родион Чепель рассказывает о городе при помощи трех местных жителей. В Новосибирске Чепель пообщался с Никитой Ксенофонтовым — солистом балетной труппы НОВАТа. Вместе они сходили на балетную репетицию, а после этого зашли в мясной бар Choops

Ведущему показали театральное закулисье&nbsp;

Ведущему показали театральное закулисье 

Затем Чепель отправился в Барабинск, чтобы встретиться с автором проекта NewKolhoz депутатом Константином Терещенко. Он показал ведущему рыбалку на Безымянном озере и охоту на уток (при съемках никто ни одна утка не пострадала!).  

Вместе с Константином Терещенко съемочная группа отправилась на рыбалку&nbsp;

Вместе с Константином Терещенко съемочная группа отправилась на рыбалку 

А потом попробовала местную пелядь&nbsp;

А потом попробовала местную пелядь 

Следующим пунктом программы стал Новосибирский Академгородок, Чепель вместе со студентом факультета журналистики Олегом Циплаковым прогулялся по дворику нового корпуса НГУ и посмотрел, как устроен Технопарк. 

В конце выпуска ведущий встретился с актрисой Татьяной Лазаревой и устроил ей блиц опрос на знание истории и особенностей города. Выяснилось, что популярная телеведущая до 28 лет жила в Новосибирске и не знает, что такое мультифора!

«Местные» — это цикл документальных короткометражных фильмов о российских городах глазами жителей. Первый выпуск в ноябре 2018 года.

Недавно 61-летняя пенсионерка из Искитима Анна Сандалова стала главной героиней многосерийного документального фильма о российских киберспортсменах «Рокетджамп». Корреспонденты НГС побывали в гостях у популярной на всю страну стримерши, которая нашла свой способ борьбы с унынием, проблемами со здоровьем и бытовой неустроенностью. 

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документальное кинострана
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