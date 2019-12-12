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Происшествия

«Женщину с ребенком на скорой увезли»: на Большевистской столкнулись 6 машин

На месте работают сотрудники МЧС

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Авария случилась около 23 часов

Авария случилась около 23 часов

Вечером 12 декабря на улице Большевистской, 52/1, напротив магазина «Лента», столкнулись 6 машин. 

— 6 машин столкнулись, повсюду обломки. Женщину с ребенком на скорой увезли. Работает пожарный расчет, МЧС приехали. Машины все не перевернутые, все на колесах стояли, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Михаил Арбузов. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157-00-00.

В ноябре на въезде на Димитровский мост столкнулось пять автомобилей. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии, столкновение произошло из-за некачественной уборки снега.

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Массовая аварияМЧС
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КОММЕНТАРИИ (5)

12 дек 2019 в 23:44

Просто зима.просто гололед.ну и отсутствие мозгов конечно.все же асы автомобиля вождения

Греча
12 дек 2019 в 23:40

Вот, учитесь у Михаила как надо сообщать новости: несколько ясных светлых фото, спокойное изложение события. Михаил, вы молодец.
Похвала от меня это как медаль за отвагу.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 23:34

Проклятое место. Там часто бьются.