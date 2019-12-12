«Женщину с ребенком на скорой увезли»: на Большевистской столкнулись 6 машин

— 6 машин столкнулись, повсюду обломки. Женщину с ребенком на скорой увезли. Работает пожарный расчет, МЧС приехали. Машины все не перевернутые, все на колесах стояли, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Михаил Арбузов.

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В ноябре на въезде на Димитровский мост столкнулось пять автомобилей. Как рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии, столкновение произошло из-за некачественной уборки снега.