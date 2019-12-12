Вечером 12 декабря в Советском районе Новосибирска на улице Пирогова, 25/4 столкнулись хетчбэк Mazda Demio и грузовая «Газель». От удара у «Мазды» оказалась разбита передняя часть.

Звонок об этом поступил в службу 112. Как рассказали в службе, в ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии на узкой улице Пирогова собралась серьезная пробка:

— Сколько было машин, я не знаю, — с «аварийками» стояло 3, какая-то мелочь праворульная была на полосе со стороны ТЦ [Торгового центра Академгородка]. «Газель» ехала оттуда же, но сама была на встречке, такое ощущение, что столкнулась с выезжавшей от больницы машиной. Там выезды из больничного комплекса очень дурацкие, кстати: деревья полностью перекрывают обзор. Пробка, разумеется, собралась. И если со стороны ТЦ машины ещё как-то проезжали — по их полосе можно было проехать, — то ехавших со стороны Лаврентьева гаишники разворачивали обратно. Но, поскольку со стороны перекрестка Пирогова — Лаврентьева аварии не видно, то машины все время заезжают и попадают в ловушку. Поток со стороны ТЦ гаишники периодически тормозят, давая возможность развернуться тем, кто едет со стороны Лаврентьева. Ну и наглухо встали фуры, так как они развернуться на такой узкой дороге не могут, — рассказал корреспонденту НГС проезжавший мимо водитель Станислав Шакиров.