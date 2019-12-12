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Спорт

Биатлонистка из Новосибирска взяла бронзу на гонке Кубка России

Девушка пробежала 15 километров за 50 минут

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Соревнования проходили в Уфе

Соревнования проходили в Уфе

26-летняя спортсменка из Новосибирска Анастасия Евсюнина заняла третье место в индивидуальных гонках на 3-м этапе Кубка России по биатлону. Девушка пробежала на лыжах 15 километров за 50 минут и двумя попаданиями из четырех.

Первое место заняла биатлонистка из Мурманской области Анастасия Егорова, второе место — Ольга Мощенкова из Тюмени.

Анастасия Евсюнина родилась в 1993 году в поселке Селенгинск (Республика Бурятия), но выступает за Новосибирскую область. Неоднократная чемпионка и призёр чемпионата России, чемпионка Европы среди юниоров, мастер спорта.

В марте другая новосибирская биатлонистка, Евгения Павлова, вошла в олимпийскую сборную России — сибирячка показала хорошие результаты на чемпионате Европы. 

Несколько дней назад Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства запретил российским спортсменам в ближайшие четыре года выступать под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, а стране — принимать у себя крупные мировые старты.

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лыжисоревнования
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КОММЕНТАРИИ (3)

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12 дек 2019 в 23:54

Нам, новосибирцам, это не интересно.

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12 дек 2019 в 23:23

Проверить на допинг...

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12 дек 2019 в 23:21

Двумя попаданиями из четырёх? О чем это вообще?