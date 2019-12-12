Биатлонистка из Новосибирска взяла бронзу на гонке Кубка России

26-летняя спортсменка из Новосибирска Анастасия Евсюнина заняла третье место в индивидуальных гонках на 3-м этапе Кубка России по биатлону. Девушка пробежала на лыжах 15 километров за 50 минут и двумя попаданиями из четырех.

Первое место заняла биатлонистка из Мурманской области Анастасия Егорова, второе место — Ольга Мощенкова из Тюмени.

Анастасия Евсюнина родилась в 1993 году в поселке Селенгинск (Республика Бурятия), но выступает за Новосибирскую область. Неоднократная чемпионка и призёр чемпионата России, чемпионка Европы среди юниоров, мастер спорта.