«Его мама обещала, что такого больше не будет»: мальчика из видео о грабеже в лифте узнали знакомые

— Тот, что в синей шапочке и с бело-серым капюшоном. Он, получается, спиной ближе к камере стоит. Ребята из школы узнали его по одежде и походке, — рассказал один из родителей. По его данным, мальчик учится в шестом классе — он вернулся в школу после длительного перерыва. До этого подросток учился в этой же школе во втором классе. Четыре года назад он вместе с другом встретил на парковке возле школы своего одноклассника и набросился на него с ножом. — Были разборки в школе, заявления писать не стали, так как мальчик новенький. Его мама пообещала, что больше такого не будет, — сообщил родитель. Он вспоминает, что тогда женщина оправдывалась перед другими родителями, что её сын «неуправляемый». Но сейчас, по его словам, мальчик ведёт себя в классе нормально. Однако его часто видят на улице в позднее время вместе с другими ребятами.



— Это банда. И это не первый случай нападения, постоянно кого-нибудь избивают. И ребятишек, и взрослых, а родителям вообще без разницы, — поделился родитель, чей ребенок посещает школу № 117 .



По словам директора школы № 117 Ольги Рублёвой, такой ученик у них действительно есть — он учится в этой школе меньше месяца, его семья приехала из деревни. О нападениях своих подопечных на прохожих в руководстве школы до звонка корреспондента НГС не слышали.



Полицейские уже установили личности всех этих подростков — нападавшие засветились на видео перед тем, как напасть на мужчину в лифте Первомайского района.



Ранее НГС писал, что новосибирские следователи ищут участников драки в Калининском районе — несколько видео, на котором группа подростков избивает детей, попали в соцсети. После этого инцидента жители улицы Богдана Хмельницкого начали получать сообщения в WhatsApp о том, что в их районе планируются массовые драки подростков. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что проверили информацию.