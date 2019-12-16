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Криминал

«Его мама обещала, что такого больше не будет»: мальчика из видео о грабеже в лифте узнали знакомые

Мальчик  учится в шестом классе и вернулся в свою школу после длительного перерыва

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На видео опознанный подросток в синей шапке и в тёмной куртке с бело-серым капюшоном&nbsp;&nbsp;

На видео опознанный подросток в синей шапке и в тёмной куртке с бело-серым капюшоном  

Среди подростков, которые толпой напали на мужчину в Первомайском районе, находился ученик школы №117. Его опознали родители других учеников.


— Тот, что в синей шапочке и с бело-серым капюшоном. Он, получается, спиной ближе к камере стоит. Ребята из школы узнали его по одежде и походке, — рассказал один из родителей. 

По его данным, мальчик учится в шестом классе — он вернулся в школу после длительного перерыва. До этого подросток учился в этой же школе во втором классе. Четыре года назад он вместе с другом встретил на парковке возле школы своего одноклассника и набросился на него с ножом.

— Были разборки в школе, заявления писать не стали, так как мальчик новенький. Его мама пообещала, что больше такого не будет, — сообщил родитель.

Он вспоминает, что тогда женщина оправдывалась перед другими родителями, что её сын «неуправляемый». Но сейчас, по его словам, мальчик ведёт себя в классе нормально. Однако его часто видят на улице в позднее время вместе с другими ребятами.


— Это банда. И это не первый случай нападения, постоянно кого-нибудь избивают. И ребятишек, и взрослых, а родителям вообще без разницы, — поделился родитель, чей ребенок посещает школу № 117.

По словам директора школы № 117 Ольги Рублёвой, такой ученик у них действительно есть — он учится в этой школе меньше месяца, его семья приехала из деревни. О нападениях своих подопечных на прохожих в руководстве школы до звонка корреспондента НГС не слышали.

Полицейские уже установили личности всех этих подростков — нападавшие засветились на видео перед тем, как напасть на мужчину в лифте Первомайского района. 

Ранее НГС писал, что новосибирские следователи ищут участников драки в Калининском районе — несколько видео, на котором группа подростков избивает детей, попали в соцсети. После этого инцидента жители улицы Богдана Хмельницкого начали получать сообщения в WhatsApp о том, что в их районе планируются массовые драки подростков. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что проверили информацию

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подросткинападение
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КОММЕНТАРИИ (21)

Весёлый НЕ молочник
16 дек 2019 в 12:11

А ведь сломай ты кому нибудь из них руку ногу или челюсть в этом же лифту ....еще и посадят за превышение самообороны или будешь пол жизни ему на лечение отрабатывать ... так что самое лучшее вообще в этой ситуации выйти из лифта и стрельнуть из травматики вверх с фразой "Стой стрелять буду" (так на экзаменах учат) . Сами разбегутся . Толпы это трусливые стаи .

Гость
16 дек 2019 в 12:08

"его семья приехала из деревни" - ну, понятно...

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16 дек 2019 в 12:08

Этих великовозрастных дегенератов уже ничто не исправит, и им светит либо тюрьма, либо ещё что-то - сами догадайтесь по списку.