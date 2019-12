Как проданный за 120 тысяч евро банан: про аукцион Артёма Лоскутова написал Bloomberg

Бершидский рассказывает американским читателям о том, кто такой Лоскутов, называя его, в частности, «создателем Монстрации».

Также он рассказывает историю о любви между главой банка ВТБ Андреем Костиным и телеведущей Наилей Аскер-заде. Эта история, а также информация о якобы подаренных ей банкиром квартирах, загородном доме стали по-настоящему известной после публикации расследования Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Видео с расследованием начинается с того, как Навальный идёт по Центральному парку и «находит» табличку с посвящением.

Посвящение Наиле на табличке содержит искаженную цитату из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга («We are of the same blood» вместо «We be of one blood, ye and I» — на это несовпадение также обращает внимание колумнист).



— Как отметил Навальный, общая стоимость подарков (Аскер-заде) сопоставима со всеми пожертвованиями, которые получил за всё время своей работы «Русфонд» за всю свою 23-летнюю историю — одна из крупнейших российских благотворительных организаций. Это трудно проверить, но вот что случилось после. Внезапно табличка исчезла… А затем была продана Лоскутовым на аукционе за 1,5 млн рублей, которые художник пообещал перечислить в «Русфонд», — пишет Бердшидский