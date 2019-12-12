Как проданный за 120 тысяч евро банан: про аукцион Артёма Лоскутова написал Bloomberg

История об аукционе Артёма Лоскутова попала в «Блумберг» Фото: Артём Лоскутов

В американском деловом издании «Блумберг» вышел материал об аукционе новосибирского художника Артёма Лоскутова — во время этого аукциона он продал табличку с именами главы ВТБ и телеведущей Наили Аскер-Заде за 1,5 млн рублей.

Материал опубликован в разделе «Мнения», его автор — Леонид Бершидский, в прошлом известный российский бизнес-журналист и редактор, живущий сейчас в США. В своей колонке Бершидский сравнивает аукцион Лоскутова с приклеенным к стене скотчем бананом, который был сначала продан за 120 тысяч евро (как произведение современного искусства), а потом съеден другим художником (это было перформансом).



Постоянный автор «Блумберга» увидел в действиях Лоскутова художественный жест большой глубины и смелости Фото: bloomberg.com

Бершидский рассказывает американским читателям о том, кто такой Лоскутов, называя его, в частности, «создателем Монстрации». Также он рассказывает историю о любви между главой банка ВТБ Андреем Костиным и телеведущей Наилей Аскер-заде. Эта история, а также информация о якобы подаренных ей банкиром квартирах, загородном доме стали по-настоящему известной после публикации расследования Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Видео с расследованием начинается с того, как Навальный идёт по Центральному парку и «находит» табличку с посвящением. Посвящение Наиле на табличке содержит искаженную цитату из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга («We are of the same blood» вместо «We be of one blood, ye and I» — на это несовпадение также обращает внимание колумнист).

— Как отметил Навальный, общая стоимость подарков (Аскер-заде) сопоставима со всеми пожертвованиями, которые получил за всё время своей работы «Русфонд» за всю свою 23-летнюю историю — одна из крупнейших российских благотворительных организаций. Это трудно проверить, но вот что случилось после. Внезапно табличка исчезла… А затем была продана Лоскутовым на аукционе за 1,5 млн рублей, которые художник пообещал перечислить в «Русфонд», — пишет Бердшидский



Автор колонки сравнивает поступок Лоскутова с другим нашумевшим событием. Сначала один художник, Маурицио Каттелан, приклеил скотчем к стене обычный банан и продал эту инсталляцию за 120 тысяч евро. А после того, как об этом написали СМИ по всему миру, другой художник, Дэвид Датуна, пришёл и съел этот банан.

Бершидский приводит цитату арт-критика газеты «Нью-Йорк Таймс» Джейсона Фараго, который назвал поступок Датуны «неохотной защитой». По мнению Фараго, он выражает «нежелание становиться частью экономических и социальных систем, которые создают (подобную) структуру ценностей».

— И если такой протест (съесть банан, который стоит 120 тысяч евро. — Прим. ред.) имеет право на существование, то акция Лоскутова оказывается даже на более высоком уровне. Это искусство в стиле Робин Гуда <…> в котором коммерция оказывается скрученной в один рулон с благотворительностью. Это не тот случай, когда искусство имитирует жизнь тем или иным образом, но решительное вторжение искусства в жизнь, поскольку оно играет в условиях одного из самых удручающих авторитарных режимов, — пишет Бершидский.

