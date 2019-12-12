Суд вынес приговор за убийство женщины-таксиста, которую нашли задушенной на Бугринском мосту

Убийство произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2017 года Фото: Анна Золотова

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве женщины-таксиста — её тело нашли два года назад в машине на Бугринском мосту. Какое наказание получили преступники Сроки по уголовному делу получили 32-летний Мерген Саая и 33-летний Аркадий Чускун. Суд признал их виновными в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), также Саая признан виновным в убийстве (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Чускун — в пособничестве при совершении убийства (ч. 5 ст. 33, п.«ж, з» ч. 2 ст.105 УК РФ), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Суд приговорил Саая к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, а Чускуна — к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима, — передали в прокуратуре. Как произошло убийство Убийство Кимотхон Раззаковой, которая работала таксистом, произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2017 года. Машину с телом погибшей на Бугринском мосту обнаружил её сын.

Суд пришёл к выводу, что пьяные Мерген Саая и Аркадий Чускун вместе со своим сообщником Орлано Кужугетом напали на 54-летнюю таксистку, чтобы забрать её машину. — В ходе разбойного нападения Кужугет нанёс потерпевшей не менее 34 ударов ногами, руками и, накинув шарф на шею потерпевшей, перекрывал доступ воздуха в её легкие, при этом Саая удерживал ноги потерпевшей, чтобы она не смогла оказать сопротивление. Смерть женщины наступила в результате механической асфиксии. Чускун, содействуя Саая и Кужугету в совершении убийства, управлял автомобилем потерпевшей, направляя его в безлюдные места, — описали преступление в прокуратуре Новосибирской области.



В итоге сообщники бросили машину с телом убитой на Бугринском мосту — это случилось после того, как машина заглохла.

Машину вместе с убитой женщиной обнаружили утром 15 декабря 2017 года на Бугринском мосту Фото: 54.мвд.рф