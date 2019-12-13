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Зима

Морозы возвращаются: синоптики дали прогноз погоды на выходные

К Новосибирску приближается холодный атмосферный фронт

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В пригороде Новосибирска к концу недели температура опустится до –22 градусов, в городе будет немного теплее

В пригороде Новосибирска к концу недели температура опустится до –22 градусов, в городе будет немного теплее

В предстоящие выходные в Новосибирске похолодает: ночная температура понизится до –18 градусов, а в пригороде до –22 градусов.

— Ждём прохождения холодного атмосферного фронта, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Сегодня днём, 13 декабря, в Новосибирске, по данным синоптиков, будет ещё относительно тепло: –1…–3 градуса. Ожидается мокрый снег, юго-западный ветер будет дуть с силой 4–9 метров в секунду.

В субботу, 14 декабря, в городе станет холоднее. Ночью синоптики прогнозируют –10…–12 градусов, днём столбик термометра будет на уровне –8…–10 градусов, но в течение дня температура ещё немного понизится. При этом, по словам Марины Виноградовой, в городе продолжит идти небольшой, а ночью местами умеренный снег. Ветер поменяет направление на северо-западное, но сила его останется прежней.

В воскресенье, 15 декабря, ночная температура в Новосибирске опустится до –16…–18 градусов, в пригороде ударят 22-градусные морозы. Днём ожидается –14…–16 градусов.

— Ночью ещё вероятен небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 2–7 метров в секунду, — добавила начальник отдела метеопрогнозов.

Ранее мы опубликовали фотоподборку со снеговиками, которых новосибирцы налепили в прошлые выходные. Размеры снежных фигур варьировались от очень компактных до внушительных. 

Актуальную температуру воздуха в Новосибирске можно смотреть каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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прогноз синоптиковпогода в декабре
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КОММЕНТАРИИ (1)

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13 дек 2019 в 07:39

Пускай мороз морозит ,вьюга завывает -все-таки Сибирь :)).С пятницей 13 ,всех! Дьяволята,где Вы?😉