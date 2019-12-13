Морозы возвращаются: синоптики дали прогноз погоды на выходные

В пригороде Новосибирска к концу недели температура опустится до –22 градусов, в городе будет немного теплее

В предстоящие выходные в Новосибирске похолодает: ночная температура понизится до –18 градусов, а в пригороде до –22 градусов.

— Ждём прохождения холодного атмосферного фронта, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



Сегодня днём, 13 декабря, в Новосибирске, по данным синоптиков, будет ещё относительно тепло: –1…–3 градуса. Ожидается мокрый снег, юго-западный ветер будет дуть с силой 4–9 метров в секунду.

В субботу, 14 декабря, в городе станет холоднее. Ночью синоптики прогнозируют –10…–12 градусов, днём столбик термометра будет на уровне –8…–10 градусов, но в течение дня температура ещё немного понизится. При этом, по словам Марины Виноградовой, в городе продолжит идти небольшой, а ночью местами умеренный снег. Ветер поменяет направление на северо-западное, но сила его останется прежней.