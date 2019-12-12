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Аукцион на строительство нового ЛДС в Новосибирске не состоялся: желающие не откликнулись

Контракт на строительство планируют опубликовать повторно

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На аукцион не подали ни одной заявки

На аукцион не подали ни одной заявки

В Новосибирске не смогли найти подрядчика на строительство Многофункциональной ледовой арены на улице Немировича-Данченко. Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся опубликован на сайте госзакупок сегодня, 12 декабря.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», — указано на сайте торгов. 

По данным сайта госзакупок, приём заявок был начат 25 ноября. Начальная цена контракта составила более 3,5 миллиарда рублей. В роли заказчика выступило государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена». 

То, что аукцион не состоялся в связи отсутствием заявок, подтвердили в Министерстве строительства Новосибирской области. Представители министерства заявили, что такие ситуации они не комментируют.

— Всё было проведено в соответствии с законом, было дано время максимальное, какое там есть, кроме этого, даже начало закупки было освещено в СМИ. Очень широкий спектр лиц знал об этом, но, видимо, не успел подготовиться. В ближайшее время, конечно же, будем размещать извещение о закупке повторно, в соответствии с требованием законодательства. Конкретно о сроках не могу сказать, потому что нам нужно посмотреть и содержание, и график, потому что рассчитывали на одни периоды, сейчас рассчитываем на другие. Но, учитывая наш запас, я думаю, ничего не поменяется, всё то же самое, — рассказал начальник отдела государственного заказа и договорной работы государственного казенного учреждения Новосибирской области «Арена» Дмитрий Бахарев.

Согласно контракту, начало выполнения работ ожидалось 1 марта 2020 года. По словам Бахарева, о сроках начала работ на сегодняшний момент сказать трудно. Это будет проверять и смотреть инженерный состав.


— На [дате] начала, я думаю, это скорее всего не скажется. На окончании тем более. Цена контракта рассчитана проектно-сметным методом, утверждена и останется прежней, — поделился Дмитрий Бахарев.

В мае этого года мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — эксперты сразу же нашли в ней проблемы.

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ЛДСстроительствоаукцион
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КОММЕНТАРИИ (10)

Алекс 54
12 дек 2019 в 15:51

У людей просто нет такого отката, который запросили перед строительством.

с богаткова
12 дек 2019 в 15:47

Не нашлось потому что у них денег нет, надо было приглашать таких сверхбогатых людей, как я.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 15:46

В следующий раз, я буду участвовать в аукционе.