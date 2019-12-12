Аукцион на строительство нового ЛДС в Новосибирске не состоялся: желающие не откликнулись

На аукцион не подали ни одной заявки Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске не смогли найти подрядчика на строительство Многофункциональной ледовой арены на улице Немировича-Данченко. Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся опубликован на сайте госзакупок сегодня, 12 декабря.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», — указано на сайте торгов.

По данным сайта госзакупок, приём заявок был начат 25 ноября. Начальная цена контракта составила более 3,5 миллиарда рублей. В роли заказчика выступило государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена».



То, что аукцион не состоялся в связи отсутствием заявок, подтвердили в Министерстве строительства Новосибирской области. Представители министерства заявили, что такие ситуации они не комментируют. — Всё было проведено в соответствии с законом, было дано время максимальное, какое там есть, кроме этого, даже начало закупки было освещено в СМИ. Очень широкий спектр лиц знал об этом, но, видимо, не успел подготовиться. В ближайшее время, конечно же, будем размещать извещение о закупке повторно, в соответствии с требованием законодательства. Конкретно о сроках не могу сказать, потому что нам нужно посмотреть и содержание, и график, потому что рассчитывали на одни периоды, сейчас рассчитываем на другие. Но, учитывая наш запас, я думаю, ничего не поменяется, всё то же самое, — рассказал начальник отдела государственного заказа и договорной работы государственного казенного учреждения Новосибирской области «Арена» Дмитрий Бахарев. Согласно контракту, начало выполнения работ ожидалось 1 марта 2020 года. По словам Бахарева, о сроках начала работ на сегодняшний момент сказать трудно. Это будет проверять и смотреть инженерный состав.