Объявлено предупреждение: к Новосибирску приближается стена мокрого снега

Власти Новосибирска предупредили о неблагоприятной погоде в конце рабочей недели: из-за снегопада в городе ухудшится видимость.



— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», завтра, 13 декабря, на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, ухудшение видимости до 1–2 километров, местами — до 500 метров, — сообщили в пресс-центре мэрии города.



Также в мэрии напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций новосибирцам следует звонить по номеру 051.



Ранее НГС попытался разобраться в том, какая погода ждёт новосибирцев в новогоднюю ночь, но не смог выяснить точный прогноз — погодные порталы дают большой разброс температур от –7 до –34 градусов. В итоге мы предложили читателям угадать, какая погода будет зафиксирована в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января — в 00:00. Угадавшего ждёт приз от редакции.