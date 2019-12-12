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Зима

Объявлено предупреждение: к Новосибирску приближается стена мокрого снега

В полукилометре будет уже ничего не видно

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Снегопад приведёт к ухудшению видимости

Снегопад приведёт к ухудшению видимости

Власти Новосибирска предупредили о неблагоприятной погоде в конце рабочей недели: из-за снегопада в городе ухудшится видимость.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», завтра, 13 декабря, на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, ухудшение видимости до 1–2 километров, местами — до 500 метров, — сообщили в пресс-центре мэрии города.

Также в мэрии напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций новосибирцам следует звонить по номеру 051.

Ранее НГС попытался разобраться в том, какая погода ждёт новосибирцев в новогоднюю ночь, но не смог выяснить точный прогноз — погодные порталы дают большой разброс температур от –7 до –34 градусов. В итоге мы предложили читателям угадать, какая погода будет зафиксирована в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января — в 00:00. Угадавшего ждёт приз от редакции.

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неблагоприятные метеоусловия
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КОММЕНТАРИИ (11)

Точняк
12 дек 2019 в 15:41

Снег падает.Мне все убирать(спина болит и мозоли на руках,Но после отсидки не берут на другую работу(

Фото пользователя
12 дек 2019 в 15:39

Спасибо за предупреждение, выдам работникам плащи.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 15:42

500 метров? Да это хоть с 300км/ч оттормозиться можно. Если конечно в чатике не сидеть