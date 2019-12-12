12 декабря четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 63.57
eur 70.46
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 63.57
eur 70.46

Все новости

Все новости
Здоровье

Глава НИИТО: число операций не сократится из-за отзыва лицензии на новосибирские эндопротезы

Андрей Корыткин отметил, что объём новосибирских эндопротезов составлял небольшую часть

97
3 Обсудить

Поделиться

Андрей Корыткин прокомментировал решение Росздравнадзора об отзыве лицензии у новосибирских производителей эндопротезов

Андрей Корыткин прокомментировал решение Росздравнадзора об отзыве лицензии у новосибирских производителей эндопротезов

Глава НИИТО Андрей Корыткин заявил, что отзыв лицензий у новосибирских производителей эндопротезов не повлияет на количество операций в институте.

Накануне, 11 декабря, Росздравнадзор отозвал лицензии на несколько видов эндопротезов (протезов суставов, расположенных внутри тела человека), которые производят в новосибирском медтехнопарке и на предприятии «НЭВЗ-Керамикс», сообщал ТАСС. Причиной стали недостоверные сведения в регистрационных документах — об этом, как уточняет агентство, говорится в приказах Росздравнадзора.

Сегодня, 12 декабря, Андрей Корыткин сообщил журналистам, что эндопротезы местного производства составляли небольшую часть из общего числа используемых в институте эндопротезов.

— Ряд изделий, производимых в Новосибирске, в настоящее время лишились регистрационных удостоверений. Я не стану рассуждать о причинах, потому что не знаю обстоятельств, — прокомментировал Андрей Корыткин.

Андрей Корыткин возглавляет НИИТО всего два месяца. Минздрав назначил Андрея Корыткина директором НИИТО в октября, ранее он работал в Приволжском федеральном исследовательском медицинском университете. Месяц назад Корыткин опубликовал отрыто письмо, где рассказал о конфликте института и клиники.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

НИИТО
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Налогоплательщик
12 дек 2019 в 15:14

Если люди вовремя не следят за суставами, не пьют хондопротекторы, то почему налогоплательщики должны им оплачивать операции?Пусть оплачивают за свой счет.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 15:13

Ничего страшного, всегда есть возможность лечиться в других городах и странах.

12 дек 2019 в 15:15

Недостоверныфе данные в регистрационных документах - читаем между строк "Не дали взятку"