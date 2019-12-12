Глава НИИТО: число операций не сократится из-за отзыва лицензии на новосибирские эндопротезы

Накануне, 11 декабря, Росздравнадзор отозвал лицензии на несколько видов эндопротезов (протезов суставов, расположенных внутри тела человека), которые производят в новосибирском медтехнопарке и на предприятии «НЭВЗ-Керамикс», сообщал ТАСС. Причиной стали недостоверные сведения в регистрационных документах — об этом, как уточняет агентство, говорится в приказах Росздравнадзора.

Глава НИИТО Андрей Корыткин заявил, что отзыв лицензий у новосибирских производителей эндопротезов не повлияет на количество операций в институте.

Сегодня, 12 декабря, Андрей Корыткин сообщил журналистам, что эндопротезы местного производства составляли небольшую часть из общего числа используемых в институте эндопротезов.

— Ряд изделий, производимых в Новосибирске, в настоящее время лишились регистрационных удостоверений. Я не стану рассуждать о причинах, потому что не знаю обстоятельств, — прокомментировал Андрей Корыткин.

Андрей Корыткин возглавляет НИИТО всего два месяца. Минздрав назначил Андрея Корыткина директором НИИТО в октября, ранее он работал в Приволжском федеральном исследовательском медицинском университете. Месяц назад Корыткин опубликовал отрыто письмо, где рассказал о конфликте института и клиники.

