13 декабря пятница
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 63.23
eur 70.43
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 63.23
eur 70.43

Все новости

Все новости
Развлечения

Пришлось надевать маску единорога для дегустации коктейля: как прошел конкурс на лучшего бармена Сибири

Внутри некоторых бокалов можно было найти живые цветы

319
1 Обсудить

Поделиться

В баре&nbsp;«Мишкин &amp; Мишкин» прошёл конкурс барменов, на котором выбрали лучшего из профессионалов по всей Сибири

В баре «Мишкин & Мишкин» прошёл конкурс барменов, на котором выбрали лучшего из профессионалов по всей Сибири

Поздно вечером в четверг, 12 декабря, в баре «Мишкин & Мишкин» прошел чемпионат «Лучший бармен Сибири — 2019».

— Уровень участников был очень сильный: полноценные отборочные туры прошли в Омске и Томске, Барнаул прислал просто сильнейших барменов. Из Новокузнецка и Кемерово, к сожалению, не смогли приехать. Сегодня ввели ещё кофейную номинацию: каждый участник помимо коктейля готовит потом и кофе. Получается, есть техническое жюри, дегустация коктейлей и оценка за приготовление кофе, — рассказал корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.

В соревновании участвовали 13 барменов-профессионалов, работающих в ночных заведениях по несколько лет. Каждый должен был приготовить традиционный коктейль из напитков партнёров чемпионата и авторский. Жюри оценивало оба коктейля по нескольким параметрам, а дополнительные напитки уходили в зал на аукцион среди зрителей.

Самым необычным по внешнему виду и исполнению оказался коктейль, который подали в цветке. Более того, его автор — барнаульский бармен — вызвал одного из членов жюри и надел на него маску единорога

Коктейль с цветком в бокале один из членов жюри пил в маске единорога

Коктейль с цветком в бокале один из членов жюри пил в маске единорога

— Там внутри бокала был живой цветок, который бармен вложил прямо в коктейль. Я там вообще не почувствовал ноток алкоголя. Какой-то йогуртово-цветочный был, — сообщил кофейный дегустатор и представитель компании Specialty coffee Антон Милеев из Москвы.

По сумме всех баллов лучшим барменом Сибири оказался Антон Плотников из омского ресторана «Розы Морозы».

В 2018 году лучшим барменом Сибири стал Сергей Гробовой из томского заведения «Этно-бар», который приготовил лёгкий и мягкий коктейль из пряного рома, яичного желтка, апельсинового варенья, апельсинового фреша и абрикосового ликера. 

А лучшим молодым барменом Сибири в октябре 2019 года стала бармен Светлана Карпович, которая тоже работает в Томске — в ТРЦ «Капитал». Правда, вначале жюри победителем объявило совершенно другого человека, которому случайно насчитали чуть больше баллов

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

лучший бармен"Мишкин & Мишкин"
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Фывап
13 дек 2019 в 11:00

То есть не коктейль в цветке подали, а таки цветок в коктейле. Цветком, как я понимаю, полагается закусывать. Надеюсь, это была не роза и не кактус.