Пришлось надевать маску единорога для дегустации коктейля: как прошел конкурс на лучшего бармена Сибири

В баре «Мишкин & Мишкин» прошёл конкурс барменов, на котором выбрали лучшего из профессионалов по всей Сибири Фото: Илья Калинин

Поздно вечером в четверг, 12 декабря, в баре «Мишкин & Мишкин» прошел чемпионат «Лучший бармен Сибири — 2019».

— Уровень участников был очень сильный: полноценные отборочные туры прошли в Омске и Томске, Барнаул прислал просто сильнейших барменов. Из Новокузнецка и Кемерово, к сожалению, не смогли приехать. Сегодня ввели ещё кофейную номинацию: каждый участник помимо коктейля готовит потом и кофе. Получается, есть техническое жюри, дегустация коктейлей и оценка за приготовление кофе, — рассказал корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.



В соревновании участвовали 13 барменов-профессионалов, работающих в ночных заведениях по несколько лет. Каждый должен был приготовить традиционный коктейль из напитков партнёров чемпионата и авторский. Жюри оценивало оба коктейля по нескольким параметрам, а дополнительные напитки уходили в зал на аукцион среди зрителей.

Самым необычным по внешнему виду и исполнению оказался коктейль, который подали в цветке. Более того, его автор — барнаульский бармен — вызвал одного из членов жюри и надел на него маску единорога

Коктейль с цветком в бокале один из членов жюри пил в маске единорога Фото: Илья Калинин

— Там внутри бокала был живой цветок, который бармен вложил прямо в коктейль. Я там вообще не почувствовал ноток алкоголя. Какой-то йогуртово-цветочный был, — сообщил кофейный дегустатор и представитель компании Specialty coffee Антон Милеев из Москвы.

По сумме всех баллов лучшим барменом Сибири оказался Антон Плотников из омского ресторана «Розы Морозы».

В 2018 году лучшим барменом Сибири стал Сергей Гробовой из томского заведения «Этно-бар», который приготовил лёгкий и мягкий коктейль из пряного рома, яичного желтка, апельсинового варенья, апельсинового фреша и абрикосового ликера.

