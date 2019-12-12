Что известно про массовую голодовку в новосибирской колонии — версии адвоката, силовиков и ГУФСИН

ИК-8 представляет собой мужскую колонию строгого режима, её заключённые ранее уже отбывали наказание в виде лишения свободы Фото: Ольга Бурлакова

В исправительной колонии строгого режима № 8 началась массовая голодовка после введения туда сотрудников спецподразделения «Корсар». Об этом накануне, 11 декабря, сообщил куратор проекта «Гулагу.нет», выступающий против коррупции и пыток в России. В ГУФСИН опровергают пытки и избиение заключенных. Рассказываем всё, что известно на данный момент об инциденте в колонии.

С чего всё началось

Первым о массовой голодовке заключённых в новосибирской ИК-8 заговорил куратор «Гулагу.нет» Борис Ушаков. Он опубликовал на сайте проекта информацию, что с ним связалась сестра осуждённого Александра Ивова и рассказала, что сотрудник спецназа жестоко избил её брата.



— Осуждённому Ивову А.И. был причинён тяжкий вред здоровью. Находясь в тяжёлом состоянии и не выдержав жестоких избиений, он разрезал себе сонную артерию на шее (позже Борис Ушаков уточнил, что тот разрезал себе не шею, а предплечья — Прим. ред). Однако сотрудники ФСИН не прекратили избивать Ивова и продолжили избиение до тех пор, пока он не ушёл в бессознательное состояние. Также порезали себе животы и вены ещё девять осужденных, не выдержав избиений,— отметил он.

Александра успели спасти, отправив его в лечебное учреждение при ИК-10, а затем в хирургию.

— В настоящий момент около ста тридцати человек в колонии находятся на голодовке, так как не могут терпеть систематические избиения, — добавил Борис Ушаков.

Эти избиения он связывает с новым назначением — в сентябре указом президента начальником ГУФСИН Новосибирской области стал Андрей Попето, ранее занимавший такую же должность в Кемеровской области. Борис Ушаков утверждает, что «как только Попето пришёл в Кемеровскую область, в СИЗО и в колониях региона начали систематически пытать, избивать и сексуально насиловать заключённых, часто и убивали, теперь кровавый генерал Попето приехал заливать кровью Новосибирскую область».



Что говорит адвокат заключённого Александра Ивова

В разговоре с корреспондентом НГС адвокат Александра Ивова Максим Амбурцев подтвердил, что у его подзащитного действительно имеются телесные повреждения.

— Я встречался с Александром два дня назад. Сам видел, что у него имеется кровоподтёк на лице и резаные раны на руках. Этот факт никем не оспаривается. Сейчас проверкой этого факта занимается Следственный комитет в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Решение на сегодняшний день не принято. Нет основания говорить, что эти факты не подтвердились, — уточнил адвокат.

Исправительная колония № 8 расположена в черте Новосибирска, на улице Богдана Хмельницкого Фото: Татьяна Фатеева

Он также сослался на объяснение Александра Ивова, которое тот дал ему, и медицинскую справку, подтверждающую наличие травм. Согласно этому объяснению, размещённому в открытом доступе, конфликт заключённого с сотрудником «Корсара» начался после фразы последнего, «почему он его не боится, ведь он сотрудник спецназа?». Там же подчёркивается, что Александр Ивов в разговоре со спецназовцем «ничем ему не угрожал и никак не оскорблял», а перерезал предплечья «в знак протеста и опасаясь дальнейшей расправы».



Максим Амбурцев подтвердил, что два дня назад его подзащитный отказывался от приёмов пищи. Информацией о том, объявили ли другие заключённые ИК-8 голодовку, он не владеет.

— Я непосредственно представляю интересы Александра по этому факту применения к нему физической силы в декабре 2019 года. В отношении него и раньше были неправомерные действия — такова наша позиция. Но сейчас проверка проводится конкретно по этому инциденту, — добавил адвокат.

Что говорят в Следственном комитете

В СК подтвердили информацию о том, что сейчас проводится проверка.

— Проверка проводится по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По её результатам будет принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

На другие вопросы НГС об инциденте в ИК-8 он отказался отвечать, заявив, что «других комментариев по этому поводу» не даёт.

Никто не голодает. Что еще говорят в региональном ГУФСИН

В ГУФСИН России по Новосибирской области информацию о «противоправных действиях» сотрудников учреждения к осуждённым опровергли. Там же назвали «не соответствующей действительности» информацию о голодовке заключённых.



7 декабря эту колонию посетили сотрудники регионального ГУФСИН, уполномоченный по правам человека по Новосибирской области Нина Шалабаева, представители Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания по региону и представители новосибирской прокуратуры.

— Они посетили запираемые помещения (ШИЗО, ПКТ, ЕПТК). Нарушений прав осужденных не выявлено. Также проведен прием осужденных по личным вопросам. Доводы осужденных, которые приводились в ходе личного приема о нарушениях, в ходе проверки не нашли своего подтверждения, — уточнили в управлении.

На запрос корреспондента НГС о том, как часто в колонии Новосибирской области вводятся спецподразделения «Корсар» и был ли введён спецназ 6 декабря в ИК-8, в региональном ГУФСИН отметили, что сотрудники отдела специального назначения заступают на службу «ежедневно». Это происходит из-за участившихся случаев применения насилия осужденными в отношении сотрудников колонии.

— Основной задачей сотрудников ОСН является обеспечение безопасности персонала исправительных учреждений. За 2019 год зафиксировано 17 случаев нападения на сотрудников УИС, по каждому случаю возбуждены уголовные дела по статьям связанным с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников и дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

