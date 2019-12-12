Курить разрешается: депутаты вернули курилки в аэропорты

Теперь, если рейс будет задерживаться, можно скоротать время в курилке Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о возврате курилок в стерильные зоны аэропортов. Предполагается, что курильщиков спрячут в непрозрачных помещениях, чтобы у остальных не было возможности даже наблюдать за процессом курения. По мнению инициатора законопроекта Сергея Боярского, многие не соблюдают запрет на курение в общественных местах, а специально оборудованные пространства помогут снизить количество административных правонарушений. — Курилки всегда существовали в наших аэропортах, они существовали стихийно, вне закона, в санитарных комнатах, вынуждая дышать табачным дымом и детей, и женщин, и некурящих, — заявил Боярский на заседании Госдумы. — Чем больше я слышал популистских заявлений против, тем больше убеждался в правильности своей позиции.

Ранее парламентарий уточнял, что операторов авиаузлов не будут обязывать обустраивать курительные кабины — это добровольное дело даст возможность людям курить без вреда для окружающих, в том числе беременных женщин и детей. Ожидается, что в специальные изолированные помещения отправят также вейперов и любителей электронных сигарет, которые депутаты решили приравнять к табачным изделиям.

Депутаты уже назвали проект законом о чистом воздухе, пояснив, что комнаты оборудуют мощными системами вентиляции.

— Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе, — отметил ранее заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Авторы законопроекта даже провели исследование и пришли к выводу, что курительные комнаты будут куда эффективнее, чем «существующий малоэффективный запрет». Теперь законопроект о возвращении курительных комнат рассмотрит Совет Федерации на итоговом пленарном заседании 23 декабря. Не исключено, что он вступит в силу до конца года.

