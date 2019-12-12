Курить разрешается: депутаты вернули курилки в аэропорты

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о возврате курилок в стерильные зоны аэропортов. Предполагается, что курильщиков спрячут в непрозрачных помещениях, чтобы у остальных не было возможности даже наблюдать за процессом курения. По мнению инициатора законопроекта Сергея Боярского, многие не соблюдают запрет на курение в общественных местах, а специально оборудованные пространства помогут снизить количество административных правонарушений.
— Курилки всегда существовали в наших аэропортах, они существовали стихийно, вне закона, в санитарных комнатах, вынуждая дышать табачным дымом и детей, и женщин, и некурящих, — заявил Боярский на заседании Госдумы. — Чем больше я слышал популистских заявлений против, тем больше убеждался в правильности своей позиции.
Ранее парламентарий уточнял, что операторов авиаузлов не будут обязывать обустраивать курительные кабины — это добровольное дело даст возможность людям курить без вреда для окружающих, в том числе беременных женщин и детей. Ожидается, что в специальные изолированные помещения отправят также вейперов и любителей электронных сигарет, которые депутаты решили приравнять к табачным изделиям.
Депутаты уже назвали проект законом о чистом воздухе, пояснив, что комнаты оборудуют мощными системами вентиляции.
— Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе, — отметил ранее заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.
Авторы законопроекта даже провели исследование и пришли к выводу, что курительные комнаты будут куда эффективнее, чем «существующий малоэффективный запрет». Теперь законопроект о возвращении курительных комнат рассмотрит Совет Федерации на итоговом пленарном заседании 23 декабря. Не исключено, что он вступит в силу до конца года.
Законопроект о возвращении курилок в аэропорты поступил в Госдуму в ноябре 2017 года. Идею поддержали представители аэропортов и два комитета Госдумы. В сентябре прошлого года министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что решение о запрете курения в аэропортах не изменится. В министерстве говорили, что такое решение нарушит интересы некурящих, а правительство дало негативное заключение по законопроекту. К противникам курилок присоединились Минздрав и Роспотребнадзор.
В мае 2015 года ВЦИОМ провел опрос, согласно которому 84% опрошенных согласились с тем, что в аэропорты нужно вернуть курилки, а больше половины респондентов признались, что знают о том, что запрет на курение в авиаузлах регулярно нарушается.
Запрет на курение в аэропортах действует с 2013 года. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах. Была запрещена реклама и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить также в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.