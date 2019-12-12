В Новосибирске назвали точную дату открытия ледового городка возле оперного театра

В Новосибирске завершаются работы по подготовке ледового городка и главного городского катка в Театральном сквере.
Каток начнёт работать со следующей недели, торжественное открытие новогоднего городка с ёлкой намечено на 20 декабря, рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.
Также она ответила на критику горожан, которые заметили, что главная городская ёлка установлена с наклоном. По словам вице-мэра, это «строительные формальности»: когда рабочие монтировали кабель, они перетянули верхушку ёлки. Сейчас ситуацию исправили.
В ночь на 1 января 2020 года в Театральном сквере пройдут новогодние мероприятия, в том числе прозвучат поздравления от мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора области Андрея Травникова. Также запланирован небольшой фейерверк — основной салют прогремит на набережной, уточнила Анна Терешкова.
В свою очередь директор муниципального учреждения «Стадион» Александр Вовкудан сообщил, что главный городской каток будет готов уже к ближайшему понедельнику. Но вопрос о дате официального открытия ещё решается: либо каток откроют одновременно с новогодним городком, либо раньше. Прокат коньков будет стоить 150 рублей. Организаторы подготовили к открытию 150 пар коньков, ещё 40 пар они планируют закупить до 20 декабря.
Сейчас, по словам Александра Вовкудана, подушка льда на катке составляет 7 сантиметров, но к открытию её нарастят до 12. Также в Театральном сквере будут работать онлайн-камеры, чтобы жители города смогли в реальном времени наблюдать за работой катка.
Скульптор Денис Ведюк рассказал, что в ледовом городке возле оперного разместятся фигуры, связанные с театральными мотивами. Для сооружения скульптур привезли 300 ледяных плит.
В этом году ледовый городок переехал с традиционного места — площади Ленина — в сквер перед оперным театром. Первоначально его открытие было намечено на 15 декабря. 1 декабря к оперному театру привезли ледяные плиты, а позже перекрыли центральную аллею Театрального сквера и начали заливать каток. Площадь новогоднего катка составляет 2200 квадратных метров. Планируется, что его посещение будет бесплатным, заплатить придётся лишь за прокат коньков.