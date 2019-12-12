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Город Новый год-2020

В Новосибирске назвали точную дату открытия ледового городка возле оперного театра

На площадке уже залили каток и смонтировали главную городскую ёлку

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В этом году ледовый городок переехал в сквер возле оперного театра

В этом году ледовый городок переехал в сквер возле оперного театра

В Новосибирске завершаются работы по подготовке ледового городка и главного городского катка в Театральном сквере.

Каток начнёт работать со следующей недели, торжественное открытие новогоднего городка с ёлкой намечено на 20 декабря, рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Также она ответила на критику горожан, которые заметили, что главная городская ёлка установлена с наклоном. По словам вице-мэра, это «строительные формальности»: когда рабочие монтировали кабель, они перетянули верхушку ёлки. Сейчас ситуацию исправили.

В ночь на 1 января 2020 года в Театральном сквере пройдут новогодние мероприятия, в том числе прозвучат поздравления от мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора области Андрея Травникова. Также запланирован небольшой фейерверк — основной салют прогремит на набережной, уточнила Анна Терешкова.

В свою очередь директор муниципального учреждения «Стадион» Александр Вовкудан сообщил, что главный городской каток будет готов уже к ближайшему понедельнику. Но вопрос о дате официального открытия ещё решается: либо каток откроют одновременно с новогодним городком, либо раньше. Прокат коньков будет стоить 150 рублей. Организаторы подготовили к открытию 150 пар коньков, ещё 40 пар они планируют закупить до 20 декабря.

Сейчас, по словам Александра Вовкудана, подушка льда на катке составляет 7 сантиметров, но к открытию её нарастят до 12. Также в Театральном сквере будут работать онлайн-камеры, чтобы жители города смогли в реальном времени наблюдать за работой катка.

Скульптор Денис Ведюк рассказал, что в ледовом городке возле оперного разместятся фигуры, связанные с театральными мотивами. Для сооружения скульптур привезли 300 ледяных плит.

Торжественное открытие главной городской ёлки власти наметили на следующую неделю

Торжественное открытие главной городской ёлки власти наметили на следующую неделю

Сейчас работы по подготовке новогоднего городка ещё продолжаются

Сейчас работы по подготовке новогоднего городка ещё продолжаются

На стройку ледового городка приехали вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и&nbsp;директор муниципального учреждения «Стадион» Александр Вовкудан

На стройку ледового городка приехали вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и директор муниципального учреждения «Стадион» Александр Вовкудан

В этом году ледовый городок переехал с традиционного места — площади Ленина — в сквер перед оперным театром. Первоначально его открытие было намечено на 15 декабря. 1 декабря к оперному театру привезли ледяные плиты, а позже перекрыли центральную аллею Театрального сквера и начали заливать каток. Площадь новогоднего катка составляет 2200 квадратных метров. Планируется, что его посещение будет бесплатным, заплатить придётся лишь за прокат коньков.

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новогодняя ёлкаЗимаНовый год - 2020
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КОММЕНТАРИИ (6)

12 дек 2019 в 14:48

Ёлка кривая?

Фото пользователя
12 дек 2019 в 15:11

Как Вам ёлочка? 😂

Гость
12 дек 2019 в 15:08

И сколько денег вбухали в эту кривую ёлку?
Осталось ещё каток волнами залить.