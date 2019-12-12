В Новосибирске назвали точную дату открытия ледового городка возле оперного театра

В этом году ледовый городок переехал в сквер возле оперного театра

Также она ответила на критику горожан, которые заметили, что главная городская ёлка установлена с наклоном. По словам вице-мэра, это «строительные формальности»: когда рабочие монтировали кабель, они перетянули верхушку ёлки. Сейчас ситуацию исправили.

В Новосибирске завершаются работы по подготовке ледового городка и главного городского катка в Театральном сквере.

В ночь на 1 января 2020 года в Театральном сквере пройдут новогодние мероприятия, в том числе прозвучат поздравления от мэра Новосибирска Анатолия Локтя и губернатора области Андрея Травникова. Также запланирован небольшой фейерверк — основной салют прогремит на набережной, уточнила Анна Терешкова.

В свою очередь директор муниципального учреждения «Стадион» Александр Вовкудан сообщил, что главный городской каток будет готов уже к ближайшему понедельнику. Но вопрос о дате официального открытия ещё решается: либо каток откроют одновременно с новогодним городком, либо раньше. Прокат коньков будет стоить 150 рублей. Организаторы подготовили к открытию 150 пар коньков, ещё 40 пар они планируют закупить до 20 декабря.

Сейчас, по словам Александра Вовкудана, подушка льда на катке составляет 7 сантиметров, но к открытию её нарастят до 12. Также в Театральном сквере будут работать онлайн-камеры, чтобы жители города смогли в реальном времени наблюдать за работой катка.



Скульптор Денис Ведюк рассказал, что в ледовом городке возле оперного разместятся фигуры, связанные с театральными мотивами. Для сооружения скульптур привезли 300 ледяных плит.

