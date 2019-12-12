Полиция нашла толпу подростков, напавших в лифте на мужчину

В Новосибирске полицейские нашли подростков, которые попали на видео перед нападением на мужчину в лифте Первомайского района.

Заявление о грабеже в полицию написал пострадавший пенсионер 10 декабря. В соцсетях местные жители заявляют, что пострадавших намного больше, как минимум ещё три человека.

— Мужчина рассказал, что около 23:00, когда он зашел в подъезд своего дома, расположенного по улице Одоевского, там находились несколько подростков, которые с применением физической силы отобрали у него только что приобретенные товары, после чего скрылись, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

