Полиция нашла толпу подростков, напавших в лифте на мужчину

В Новосибирске полицейские нашли подростков, которые попали на видео перед нападением на мужчину в лифте Первомайского района.
Заявление о грабеже в полицию написал пострадавший пенсионер 10 декабря. В соцсетях местные жители заявляют, что пострадавших намного больше, как минимум ещё три человека.
— Мужчина рассказал, что около 23:00, когда он зашел в подъезд своего дома, расположенного по улице Одоевского, там находились несколько подростков, которые с применением физической силы отобрали у него только что приобретенные товары, после чего скрылись, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские изъяли видео с камер наблюдения подъезда.
— В настоящее время все лица в возрасте от 13–17 лет установлены и по мере доставления опрашиваются сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые из несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в отделе полиции
Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж».
В конце ноября стало известно, что в Калининском районе детей избивает группа подростков — свои нападения они снимали на видео, которые попали в соцсети. Полиция установила двух участников драк, а следователи начали свою проверку. Местные жители рассказали, что больше года страдают от этих подростков.
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