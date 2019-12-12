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Криминал

Полиция нашла толпу подростков, напавших в лифте на мужчину

Сейчас несовершеннолетних опрашивают

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Видео с подростками опубликовали в соцсетях&nbsp;

Видео с подростками опубликовали в соцсетях 

В Новосибирске полицейские нашли подростков, которые попали на видео перед нападением на мужчину в лифте Первомайского района.

Заявление о грабеже в полицию написал пострадавший пенсионер 10 декабря. В соцсетях местные жители заявляют, что пострадавших намного больше, как минимум ещё три человека.

— Мужчина рассказал, что около 23:00, когда он зашел в подъезд своего дома, расположенного по улице Одоевского, там находились несколько подростков, которые с применением физической силы отобрали у него только что приобретенные товары, после чего скрылись, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские изъяли видео с камер наблюдения подъезда.

— В настоящее время все лица в возрасте от 13–17 лет установлены и по мере доставления опрашиваются сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые из несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в отделе полиции № 9 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску, — добавили в ведомстве.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж». 

В конце ноября стало известно, что в Калининском районе детей избивает группа подростков — свои нападения они снимали на видео, которые попали в соцсети. Полиция установила двух участников драк, а следователи начали свою проверку. Местные жители рассказали, что больше года страдают от этих подростков.

Вы знаете подростков, которые напали на мужчину в лифте? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС (можно анонимно) по WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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подростки
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КОММЕНТАРИИ (31)

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12 дек 2019 в 13:48

Это что такой за "мужчина", который не смог отразить нападение малолеток?

с богаткова
12 дек 2019 в 13:49

именно поэтому мой внук занимается рукопашным боем. Всегда сможет за себя постоять.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 13:49

одного подстрелил бы если - остальные сбежали бы щигылы%)