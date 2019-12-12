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Спорт

Мэрия согласилась отдать акции стадиона «Спартак» правительству региона

Передача акций связана с финансовыми вопросами

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Чуть меньше половины акций «Спартака» принадлежат мэрии Новосибирска

Чуть меньше половины акций «Спартака» принадлежат мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, зачем мэрия передаёт акции стадиона «Спартак» правительству Новосибирской области. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов попросил депутатов об этом ещё в понедельник. 

— Решение это обдуманное. Мы никому в частные руки не отдаём. Это связано с управлением спортом. Будет правильно сосредоточить в руках одних, с тем, чтобы достижения нашей команды были лучше. Это убережёт центральную часть города от необдуманных действий, — заверил Анатолий Локоть.

Сергей Ахапов в понедельник попросил депутатов согласовать безвозмездное приобретение 43,66% акций стадиона «Спартак», которые сейчас принадлежат мэрии. Депутаты обращение приняли к сведению.

По данным «Контур.Фокуса», сейчас ОАО «Стадион "Спартак"» на 56,34% принадлежит АО «РАТМ-Холдинг», на 43,66% — комитету по физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Долгое время стадион «Спартак» был домашней ареной для футбольного клуба «Сибирь», с октября клуб проходит процедуру банкротства. В июне этого года в правительстве Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба, который получил название «Новосибирск».

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стадион "Спартак"футболФК Новосибирск
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КОММЕНТАРИИ (15)

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12 дек 2019 в 13:27

Ну, значит вскорости ждем сообщений о том, что стадион перешел по непонятным причинам в частные руки. Что-то подсказывает, что скоро там очередные высотки появятся...

с богаткова
12 дек 2019 в 13:26

Акции - замечательный инвестиционный инструмент. Именно благодаря вложениям в акции я смог заработать на самый дорогой автомобиль в мире - бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска..

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12 дек 2019 в 13:25

Это правильное решение. Сам владею акциями многих организаций