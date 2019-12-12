Мэрия согласилась отдать акции стадиона «Спартак» правительству региона

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, зачем мэрия передаёт акции стадиона «Спартак» правительству Новосибирской области. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов попросил депутатов об этом ещё в понедельник.

— Решение это обдуманное. Мы никому в частные руки не отдаём. Это связано с управлением спортом. Будет правильно сосредоточить в руках одних, с тем, чтобы достижения нашей команды были лучше. Это убережёт центральную часть города от необдуманных действий, — заверил Анатолий Локоть.