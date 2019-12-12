Мэрия согласилась отдать акции стадиона «Спартак» правительству региона

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, зачем мэрия передаёт акции стадиона «Спартак» правительству Новосибирской области. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов попросил депутатов об этом ещё в понедельник.
— Решение это обдуманное. Мы никому в частные руки не отдаём. Это связано с управлением спортом. Будет правильно сосредоточить в руках одних, с тем, чтобы достижения нашей команды были лучше. Это убережёт центральную часть города от необдуманных действий, — заверил Анатолий Локоть.
Сергей Ахапов в понедельник попросил депутатов согласовать безвозмездное приобретение 43,66% акций стадиона «Спартак», которые сейчас принадлежат мэрии. Депутаты обращение приняли к сведению.
По данным «Контур.Фокуса», сейчас ОАО «Стадион "Спартак"» на 56,34% принадлежит АО «РАТМ-Холдинг», на 43,66% — комитету по физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.
Долгое время стадион «Спартак» был домашней ареной для футбольного клуба «Сибирь», с октября клуб проходит процедуру банкротства. В июне этого года в правительстве Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба, который получил название «Новосибирск».