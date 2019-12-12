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Спорт

Мэр Новосибирска: решение WADA «не пошло на пользу развитию спорта»

Мэр заверил, что и ЛДС, и станция «Спортивная» будут построены

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Молодёжный чемпионат мира по хоккею хотят провести&nbsp;в Новосибирске и Омске в 2023 году

Молодёжный чемпионат мира по хоккею хотят провести в Новосибирске и Омске в 2023 году

Мэр Новосибирска прокомментировал решение WADA, которое на четыре года лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя крупные мировые старты. 

— Не пошло это на пользу развитию спорта. Разделение спортсменов по каким-то признакам, исходя из политических пристрастий, — рассказал Анатолий Локоть.

Он заверил, что, несмотря на это решение, и ЛДС, и станция «Спортивная» будут построены, а регион получил необходимую поддержку и гарантии на федеральном уровне. Также он процитировал слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля и главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, которые говорили о том, что Молодёжный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске и Омске.

Также Анатолий Локоть рассказал о работах, которые ведутся сейчас на станции метро «Спортивная» — рабочие уже начали активно закладывать фундамент, а также собирать каркас.

Согласны с мэром, что решение WADA не пошло на пользу развитию спорта?

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    отстранение России WADAМЧМ-2023
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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Фото пользователя
    12 дек 2019 в 13:20

    Решение ВАДА пошло на пользу простым обычным россиянам

    Патриот
    12 дек 2019 в 13:16

    Почему нам эта ВАДА должна быть указом? Не сомневаюсь, что все объекты сдадут в срок

    Фото пользователя
    12 дек 2019 в 13:16

    ВАДА эта продажная нам не указ, спорт развивали и продолжим это делать не смотря ни на что.