Мэр Новосибирска: решение WADA «не пошло на пользу развитию спорта»

Молодёжный чемпионат мира по хоккею хотят провести в Новосибирске и Омске в 2023 году

Мэр Новосибирска прокомментировал решение WADA, которое на четыре года лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя крупные мировые старты.

— Не пошло это на пользу развитию спорта. Разделение спортсменов по каким-то признакам, исходя из политических пристрастий, — рассказал Анатолий Локоть.

Он заверил, что, несмотря на это решение, и ЛДС, и станция «Спортивная» будут построены, а регион получил необходимую поддержку и гарантии на федеральном уровне. Также он процитировал слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля и главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, которые говорили о том, что Молодёжный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске и Омске.