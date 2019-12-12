Актёры записали реальные истории комментаторов НГС на камеры домофонов. Вот, что из этого вышло

Сергей Гуревич рассказал кому-то по видеодомофону о женщине, которая очень хотела стать старшей по дому Фото: Кирилл Логинов

Артисты новосибирских театров стали участниками читки документальной пьесы о старших по дому — она основана на историях реальных новосибирцев.

Для пьесы использовали расшифровки интервью председателей советов домов и ТСЖ. Инициатором проекта стала компания «Электронный город», постановщиком — Константин Колесник, который ставил спектакли в театрах «Красный факел», «Старый дом» и «На левом берегу».

Как рассказал руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин, идея создания пьесы возникла из опыта общения сотрудников компании со старшими по дому при установке оборудования.



— К сожалению, многие до сих пор руководствуются стереотипными представлениями об этих женщинах и мужчинах, воображая их такой Нонной Мордюковой из «Бриллиантовой руки», но это далеко не всегда так. Кроме того, у каждого из них есть истории, которые заслуживают того, чтобы о них узнали другие люди, — пояснил Дмитрий Мишин.

Пьеса состоит из двух параллельных частей: артисты на сцене расскажут истории старших по дому, а за их спинами на экране покажут видеоролики, записанные камерами домофонов, — истории в них основаны на опыте общения новосибирцев с председателями домов, которым они делились на НГС, Drom.ru и других сайтах.

Видео: «Электронный город»

В постановке задействованы десять артистов новосибирских театров — НГДТ, «Красный факел», «Глобус», «Старый дом», «Первый театр» и «Понедельник выходной». Ирина Ефимова, Денис Казанцев, Ирина Камынина, Наталья Немцева и Дарья Тропезникова сыграют старших по дому, а Сергей Гуревич, Сергей Дроздов, Дарья Емельянова, Тимофей Мамлин и Никита Сарычев — тех, кому довелось пообщаться с председателями домов и ТСЖ.

