Актёры записали реальные истории комментаторов НГС на камеры домофонов. Вот, что из этого вышло

Артисты новосибирских театров стали участниками читки документальной пьесы о старших по дому — она основана на историях реальных новосибирцев.
Для пьесы использовали расшифровки интервью председателей советов домов и ТСЖ. Инициатором проекта стала компания «Электронный город», постановщиком — Константин Колесник, который ставил спектакли в театрах «Красный факел», «Старый дом» и «На левом берегу».
Как рассказал руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин, идея создания пьесы возникла из опыта общения сотрудников компании со старшими по дому при установке оборудования.
— К сожалению, многие до сих пор руководствуются стереотипными представлениями об этих женщинах и мужчинах, воображая их такой Нонной Мордюковой из «Бриллиантовой руки», но это далеко не всегда так. Кроме того, у каждого из них есть истории, которые заслуживают того, чтобы о них узнали другие люди, — пояснил Дмитрий Мишин.
Пьеса состоит из двух параллельных частей: артисты на сцене расскажут истории старших по дому, а за их спинами на экране покажут видеоролики, записанные камерами домофонов, — истории в них основаны на опыте общения новосибирцев с председателями домов, которым они делились на НГС, Drom.ru и других сайтах.
В постановке задействованы десять артистов новосибирских театров — НГДТ, «Красный факел», «Глобус», «Старый дом», «Первый театр» и «Понедельник выходной». Ирина Ефимова, Денис Казанцев, Ирина Камынина, Наталья Немцева и Дарья Тропезникова сыграют старших по дому, а Сергей Гуревич, Сергей Дроздов, Дарья Емельянова, Тимофей Мамлин и Никита Сарычев — тех, кому довелось пообщаться с председателями домов и ТСЖ.
Режиссёр читки Константин Колесник отметил, что в пьесе раскрываются характеры и природа активных людей, которые по-настоящему болеют за свой дом и город.
— Не дожидаясь, что кто-то решит за них проблемы, старшие по дому берут инициативу в свои руки, взваливают на себя этот неподъёмный груз, и поэтому мне такие люди очень импонируют, — признался он. — Я думаю, что на читке зрители столкнутся со знакомыми всем нам ситуациями и, может быть, под другим углом посмотрят на людей, которые выполняют эту работу, по сути, за нас с вами.
Читка пройдёт 23 декабря в лекторий-баре «Поток», вход на неё будет свободным.
В сентябре НГС писал о другом эксперименте «Электронного города» с домофонами: тогда звонки новосибирцев наложили на музыку и собрали из получившихся миксов целый альбом.