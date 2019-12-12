Упали на льду: 722 человека попали в травмпункты за неделю

За неделю с 5 по 11 декабря 722 новосибирца получили травмы после падения на льду.
Как сообщили корреспонденту НГС в региональном минздраве, скорые выезжали на гололёдные травмы 131 раз, 11 раз при этом их вызывали из-за детских повреждений.
Больше всего пострадавших оказалось в травмпункте Ленинского района на Пархоменко — 230 человек, на втором месте травмпункт Первомайского района на Героев Революции — 69 человек, на третьем месте травмпункт Дзержинского района на Ползунова — 60 человек.
Вчера в городских травмпунктах отметили, что чаще всего пациенты обращаются из-за переломов рук, травм лодыжек и разрывов связок.
Если падения не избежать, то важно правильно сгруппироваться — мастер паркура показал, как правильно падать, чтобы ничего не сломать.
НГС подготовил памятку с информацией о травмпунктах Новосибирска, куда можно обратиться в любое время суток