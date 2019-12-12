Упали на льду: 722 человека попали в травмпункты за неделю

За неделю с 5 по 11 декабря 722 новосибирца получили травмы после падения на льду.

Как сообщили корреспонденту НГС в региональном минздраве, скорые выезжали на гололёдные травмы 131 раз, 11 раз при этом их вызывали из-за детских повреждений.



Больше всего пострадавших оказалось в травмпункте Ленинского района на Пархоменко — 230 человек, на втором месте травмпункт Первомайского района на Героев Революции — 69 человек, на третьем месте травмпункт Дзержинского района на Ползунова — 60 человек.

