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Упали на льду: 722 человека попали в травмпункты за неделю

Больше всего травмированных оказалось в Ленинском районе

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Из-за падений на льду скорую вызывали 131 раз

Из-за падений на льду скорую вызывали 131 раз

За неделю с 5 по 11 декабря 722 новосибирца получили травмы после падения на льду.

Как сообщили корреспонденту НГС в региональном минздраве, скорые выезжали на гололёдные травмы 131 раз, 11 раз при этом их вызывали из-за детских повреждений.

Больше всего пострадавших оказалось в травмпункте Ленинского района на Пархоменко — 230 человек, на втором месте травмпункт Первомайского района на Героев Революции — 69 человек, на третьем месте травмпункт Дзержинского района на Ползунова — 60 человек. 

Вчера в городских травмпунктах отметили, что чаще всего пациенты обращаются из-за переломов рук, травм лодыжек и разрывов связок.

Если падения не избежать, то важно правильно сгруппироваться — мастер паркура показал, как правильно падать, чтобы ничего не сломать.

НГС подготовил памятку с информацией о травмпунктах Новосибирска, куда можно обратиться в любое время суток

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Гололёдгололёд в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (29)

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12 дек 2019 в 17:04

Как тут не падать, если везде снежная каша, а под ней лед. Мэрии давно пора заняться дорогами и тротуарами, и контролировать дорожные службы ежедневно. А у них только отчеты строчатся о неведомых тоннах вывезенного снега

951
12 дек 2019 в 17:02

Не мудрено, снежная каша на тротуарах, а под ней лёд. Кто-нибудь из получивших травму на мэрию в суд будет подавать?

Ключник
12 дек 2019 в 17:07

Заставить бы чиновников из мэрии пешком ходить на работу, может тогда и тротуары от льда освободили. Что за отношение к жителям?