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Город

В Первомайском сквере появился розовый снег. Рассказываем, почему его покрасили

В других парках и скверах города произойдёт то же самое

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В мэрии подчёркивают, что антивандальный раствор безвреден для людей, животных и экологии

В мэрии подчёркивают, что антивандальный раствор безвреден для людей, животных и экологии

Ёлки в Первомайском сквере Новосибирска покрыли розовым раствором — он должен спасти деревья от вандалов в преддверии Нового года.

О том, что снег на ёлках в Первомайском сквере окрасился в розовый цвет, в редакцию НГС сообщила читательница. В пресс-центре мэрии подтвердили, что деревья обработали антивандальным раствором.

— Такой раствор наносят на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах. Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в тёплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель, — объяснили в пресс-центре.

В мэрии уточнили, что специалисты «Горзеленхоза» обрабатывают деревья антивандальным раствором с начала этой недели. Обработка нужна для того, чтобы спасти сосны, кедры и ели от несанкционированной вырубки. 

В Первомайском сквере специалисты, например, обработали, 89 хвойных деревьев. А всего под антивандальную обработку в Новосибирске попадут больше двух тысяч сосен, кедров и елей. 

Хвойные деревья обработали раствором для того, чтобы защитить их от вандалов

Хвойные деревья обработали раствором для того, чтобы защитить их от вандалов

Если обработанное дерево занести в тепло, то в доме будет неприятно пахнуть несколько недель

Если обработанное дерево занести в тепло, то в доме будет неприятно пахнуть несколько недель

Всего специалисты планируют обработать антивандальным раствором больше двух тысяч деревьев

Всего специалисты планируют обработать антивандальным раствором больше двух тысяч деревьев

Через два месяца следы раствора полностью исчезнут с деревьев&nbsp;

Через два месяца следы раствора полностью исчезнут с деревьев 

Летом в мэрии Новосибирска рассказали о том, что в Первомайском сквере планируют снести десятки деревьев — вместо них посадят новые.

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Новый ГодПервомайский сквервандалы
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КОММЕНТАРИИ (6)

-_-
12 дек 2019 в 15:01

😂 вот они люди такие - а потом с режимом бьются и рассказывают о чём - в интернете - или это инопланетяне вырубают ёлки в парках?

12 дек 2019 в 15:06

Каждый год такая обработка хвойных делается. Но "очевидцам-читателям НГСа" она каждый раз в новинку случается.

Гость
12 дек 2019 в 15:02

Желтый снег только не жрите