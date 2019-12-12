В Первомайском сквере появился розовый снег. Рассказываем, почему его покрасили

Ёлки в Первомайском сквере Новосибирска покрыли розовым раствором — он должен спасти деревья от вандалов в преддверии Нового года.
О том, что снег на ёлках в Первомайском сквере окрасился в розовый цвет, в редакцию НГС сообщила читательница. В пресс-центре мэрии подтвердили, что деревья обработали антивандальным раствором.
— Такой раствор наносят на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах. Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в тёплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель, — объяснили в пресс-центре.
В мэрии уточнили, что специалисты «Горзеленхоза» обрабатывают деревья антивандальным раствором с начала этой недели. Обработка нужна для того, чтобы спасти сосны, кедры и ели от несанкционированной вырубки.
В Первомайском сквере специалисты, например, обработали, 89 хвойных деревьев. А всего под антивандальную обработку в Новосибирске попадут больше двух тысяч сосен, кедров и елей.
Летом в мэрии Новосибирска рассказали о том, что в Первомайском сквере планируют снести десятки деревьев — вместо них посадят новые.