В Первомайском сквере появился розовый снег. Рассказываем, почему его покрасили

В мэрии подчёркивают, что антивандальный раствор безвреден для людей, животных и экологии

Ёлки в Первомайском сквере Новосибирска покрыли розовым раствором — он должен спасти деревья от вандалов в преддверии Нового года.

О том, что снег на ёлках в Первомайском сквере окрасился в розовый цвет, в редакцию НГС сообщила читательница. В пресс-центре мэрии подтвердили, что деревья обработали антивандальным раствором.

— Такой раствор наносят на хвойные деревья во всех скверах и парках, а также в городских лесопарковых зонах. Его состав сертифицирован и абсолютно безвреден для людей, животных и окружающей среды. Через два месяца следы от него полностью исчезают. Но в тёплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель, — объяснили в пресс-центре.

