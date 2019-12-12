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«Вскрыто три двери, взломано два сейфа»: Анатолий Локоть прокомментировал обыски в «Сосновом бору»

Мэр заявил, что из-за обысков сейчас парк не работает

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В администрацию парка «Сосновый бор» полицейские приехали с обысками вчера

В администрацию парка «Сосновый бор» полицейские приехали с обысками вчера

Мэр Новосибирска прокомментировал обыски, которые прошли 11 декабря в парке «Сосновый бор».

— Постфактум узнаю, что там заведено уголовное дело. В семь часов утра появились сотрудники полиции, ОМОНа, в том числе в соответствующем облачении. Подчёркиваю время, потому что это нерабочее время. Рабочее время начинается в девять утра. То есть там был только сторож. У сторожа не было ключей от всех помещений, поэтому было принято решение сотрудниками о вскрытии. Взломано три двери металлические, сейфы вскрыты. Восстановлению не подлежат. Произведено изъятие того оборудования, которое они посчитали необходимым. Вся хозяйственная деятельность в учреждении прервана, — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Локоть.

С чем связаны обыски, мэр не сказал.

Во время обысков силовики не церемонились с дверями

Во время обысков силовики не церемонились с дверями

Полиция пришла с обысками в администрацию «Соснового бора» — они проводились при поддержке бойцов ОМОН. Если у вас есть важная информация о причинах обысков, то свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по WhatsApp, Telegram, Viber на номер 8-982-781-74-07.

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обыски
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КОММЕНТАРИИ (34)

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12 дек 2019 в 13:09

А кто то там работал? Меня казалось весь парк мэрия распродала и в этом здании сидела только администрация собирающая дань.

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12 дек 2019 в 13:09

Локоть, у тебя бардак во всех подчиненных структурах, а ты причитаешь про сейфы. Порядок надо наводить, а то везде кумовство, коррупция - аресты уже каждый месяц и постоянные скандалы. Такими темпами могут и до верхушки скоро добраться

Упс!
12 дек 2019 в 13:19

Что-то это на самоуправство сильно смахивает. Наши "органы" не попутали борьбу с экономическими преступлениями с борьбой с терроризмом?
Что, нельзя было дождаться руководства, предъявить постановление на обыск , провести его аккуратно, ничего не ломая?
Или, вон чиновницу арестовывали. Что, без маски-шоу обойтись нельзя было? Она что, сбежать могла или вооруженное сопротивление оказать?
Такое впечатление, что современные "органы" все больше и больше превращаются в бандитов. Не удивлюсь, если все последние подобные дела проводились по чьему-то конкретному заказу. При этом, этот "кто-то" явно имел свой коммерческий интерес.