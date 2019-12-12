«Вскрыто три двери, взломано два сейфа»: Анатолий Локоть прокомментировал обыски в «Сосновом бору»

Упс! 12 дек 2019 в 13:19

Что-то это на самоуправство сильно смахивает. Наши "органы" не попутали борьбу с экономическими преступлениями с борьбой с терроризмом?

Что, нельзя было дождаться руководства, предъявить постановление на обыск , провести его аккуратно, ничего не ломая?

Или, вон чиновницу арестовывали. Что, без маски-шоу обойтись нельзя было? Она что, сбежать могла или вооруженное сопротивление оказать?

Такое впечатление, что современные "органы" все больше и больше превращаются в бандитов. Не удивлюсь, если все последние подобные дела проводились по чьему-то конкретному заказу. При этом, этот "кто-то" явно имел свой коммерческий интерес.