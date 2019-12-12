«Вскрыто три двери, взломано два сейфа»: Анатолий Локоть прокомментировал обыски в «Сосновом бору»

Мэр Новосибирска прокомментировал обыски, которые прошли 11 декабря в парке «Сосновый бор».
— Постфактум узнаю, что там заведено уголовное дело. В семь часов утра появились сотрудники полиции, ОМОНа, в том числе в соответствующем облачении. Подчёркиваю время, потому что это нерабочее время. Рабочее время начинается в девять утра. То есть там был только сторож. У сторожа не было ключей от всех помещений, поэтому было принято решение сотрудниками о вскрытии. Взломано три двери металлические, сейфы вскрыты. Восстановлению не подлежат. Произведено изъятие того оборудования, которое они посчитали необходимым. Вся хозяйственная деятельность в учреждении прервана, — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Локоть.
С чем связаны обыски, мэр не сказал.
Полиция пришла с обысками в администрацию «Соснового бора» — они проводились при поддержке бойцов ОМОН. Если у вас есть важная информация о причинах обысков, то свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по WhatsApp, Telegram, Viber на номер 8-982-781-74-07.