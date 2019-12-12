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Дороги и транспорт

Ночью на Октябрьском мосту перекроют две полосы

На мосту продолжаются ремонтные работы

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Водителям придётся обойтись одной полосой на Октябрьском мосту

Водителям придётся обойтись одной полосой на Октябрьском мосту

Сегодня, 12 декабря, проезжая часть на Октябрьском мосту станет уже — вместо трёх полос там останется одна.

По данным мэрии Новосибирска, это связано с ремонтными работами ливнёвой канализации. Работы пройдут в ночное время — с 22 вечера до 6 утра.

— В ночное время по ходу движения от площади Лыщинского в сторону речного вокзала будет сужена проезжая часть с трех полос до одной на участке длиной 100 м, — уточнили в мэрии города.

Водителей призвали соблюдать осторожность и руководствоваться знаками.

В настоящее время на мосту также продолжается ремонт асфальта при помощи инфракрасного площадного разогревателя. Работы закончат на мосту 15 декабря.

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ремонтсужение полос
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КОММЕНТАРИИ (18)

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12 дек 2019 в 11:01

Вообще не понимаю в чем прикол делать ремонт дорог зимой? Для этого мэрия могла потратить все лето, но по чему то не сделала. А что сейчас будет, качество боюсь можно не ждать.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 11:04

Зимой бабла можно больше освоить, не ропчите

Фото пользователя
12 дек 2019 в 11:02

Городской администрации слабо делать все вовремя? Чего тянули до наступления зимы?