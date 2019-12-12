Ночью на Октябрьском мосту перекроют две полосы

Сегодня, 12 декабря, проезжая часть на Октябрьском мосту станет уже — вместо трёх полос там останется одна.

По данным мэрии Новосибирска, это связано с ремонтными работами ливнёвой канализации. Работы пройдут в ночное время — с 22 вечера до 6 утра.



— В ночное время по ходу движения от площади Лыщинского в сторону речного вокзала будет сужена проезжая часть с трех полос до одной на участке длиной 100 м, — уточнили в мэрии города.



Водителей призвали соблюдать осторожность и руководствоваться знаками.

