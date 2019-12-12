В Новосибирске о стёкла начали разбиваться «финские попугаи»

В Новосибирске разбиваются птицы с ярким окрасом — щуры прилетели в город за рябиной и плохо справляются с непривычными препятствиями.

— Это растительноядные птицы, которые питаются семенами хвойных пород, зернышками из ягод рябины. В этом году в Новосибирске очень много рябины, за которой они и прилетают. Птицы плохо определяют стёкла и зеркальные фасады, особенно не городские, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Сейчас волонтёры выхаживают двух пострадавших птиц, третья, к сожалению, не выжила.