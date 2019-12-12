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Город

В Новосибирске о стёкла начали разбиваться «финские попугаи»

Птицы прилетели в город за обильной рябиной

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Щуры плохо справляются с непривычными препятствиями

Щуры плохо справляются с непривычными препятствиями

В Новосибирске разбиваются птицы с ярким окрасом — щуры прилетели в город за рябиной и плохо справляются с непривычными препятствиями.

— Это растительноядные птицы, которые питаются семенами хвойных пород, зернышками из ягод рябины. В этом году в Новосибирске очень много рябины, за которой они и прилетают. Птицы плохо определяют стёкла и зеркальные фасады, особенно не городские, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Сейчас волонтёры выхаживают двух пострадавших птиц, третья, к сожалению, не выжила.

В народе щура часто называют «финским петухом» или «финским попугаем» за яркий окрас.

В Новосибирске волонтёры сейчас спасают крольчонка, которого выставили в запертой клетке на мороз рядом с мусоркой в Октябрьском районе.

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ЦРДЖволонтёры
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КОММЕНТАРИИ (8)

12 дек 2019 в 11:01

Птичек жалко. Но ещё больше жаль людей из Новосибирска, ежедневно простаивающих в пробках. В больших городах нет счастья никому.

12 дек 2019 в 10:54

Ну за чем прилетают и приезжают к нам финны, хоть и попугаи, мы знаем. Стекла они не различают. Закусывать надо.😁

Бывалый
12 дек 2019 в 10:57

Надо на всех окнах написать : "Осторожно! Стекло!"