В Новосибирске о стёкла начали разбиваться «финские попугаи»

В Новосибирске разбиваются птицы с ярким окрасом — щуры прилетели в город за рябиной и плохо справляются с непривычными препятствиями.
— Это растительноядные птицы, которые питаются семенами хвойных пород, зернышками из ягод рябины. В этом году в Новосибирске очень много рябины, за которой они и прилетают. Птицы плохо определяют стёкла и зеркальные фасады, особенно не городские, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Сейчас волонтёры выхаживают двух пострадавших птиц, третья, к сожалению, не выжила.
В народе щура часто называют «финским петухом» или «финским попугаем» за яркий окрас.
В Новосибирске волонтёры сейчас спасают крольчонка, которого выставили в запертой клетке на мороз рядом с мусоркой в Октябрьском районе.